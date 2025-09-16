Megnyílt az első magyar csodaposta – ilyet még tuti nem látott!

Az új nyíregyháza-kertvárosi postapartnerség a Start Nonprofit Kft. működtetésében kezdte meg szolgáltatását. A forradalmi „drive-through” létesítmény különlegessége, hogy az országban elsőként biztosítja a „Posta Drive" szolgáltatást, amely lehetővé teszi a készpénz-átutalási megbízások befizetését, levélfeladást, levélátvételt és bankkártyás tranzakciókat anélkül, hogy az ügyfeleknek ki kellene szállniuk autójukból. Ez különösen nagy könnyebbséget jelenthet a mozgáskorlátozott ügyfelek számára, de bárki számára elérhető, aki autója kényelméből intézné postai ügyeit.

A Magyar Posta által közreadott képen az új, Nyíregyházán megnyílt postapartneri, autósokat kiszolgáló létesítmény

Fotó: Magyar Posta

Különleges postai szolgáltató létesítmény nyílt meg

Az épület másik különlegessége a kialakított indukciós hurokrendszer, vagyis egy olyan speciális elektronikus eszköz, ami a hallókészüléket viselő ügyfelek számára biztosít tiszta hangátvitelt azáltal, hogy elektromágneses teret hoz létre, amelyet a hallókészülék közvetlenül fogad, kiszűrve a háttérzajokat.

Így a hallássérült ügyfelek számára is egyszerűbbé válik a kommunikáció az ügyintézés során.

A Magyar Posta az előrejelzés alapján arra számít, hogy a szolgáltató naponta átlagosan közel 300 ügyfelet szolgál majd ki, ami jelentős könnyebbséget jelent a környéken élőknek.

„A Magyar Posta elkötelezett amellett, hogy szolgáltatásai minél szélesebb körben és könnyebben elérhetők legyenek minden magyar ember számára. Ez az új postapartnerség példaértékű abban, hogy hogyan lehet innovatív megoldásokkal és társadalmi felelősségvállalással egyaránt szolgálni közösségeinket" – nyilatkozta Simon Csilla, a Magyar Posta Zrt. hálózati és humánerőforrás-vezérigazgató-helyettese.

Nyíregyháza 116.116 lakosú városában jelenleg nyolc posta áll a lakosság rendelkezésére. A városban összesen 50 ügyfélkapcsolati munkahelyen naponta átlagosan több mint 4100 ügyfelet szolgálnak ki a postai dolgozók.

Eredményes a postapartneri program

A fejlesztés illeszkedik a Magyar Posta 2023-ban elindított új partneri programjába, amelynek keretében hosszú távú partneri együttműködéssel bővíti szolgáltatási hálózatát.

A most átadott nyíregyházi partnerséggel együtt országosan jelenleg 867 postapartnerség működik, amelyek közül több mint 640 az új partneri konstrukcióban jött létre.

Az új posta az akadálymentesített ügyintézés minőségileg magasabb szintre emelésével összhangban áll a Magyar Posta megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja iránti elkötelezettségével is. Az egyik legnagyobb állami foglalkoztatóként, a társaság 2020-ban indította el a „Tegyünk együtt!" programot, aminek fókuszában a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása áll, és amelynek eredményeként jelenleg több mint 400 érintett kolléga dolgozik a szervezetben.