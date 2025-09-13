Már nem divat a szivárvány? – A nagyvállalati Pride támogatás hanyatlása 2025-ben

Az Erste Bank mesterséges intelligenciával készült filmjéből végül kimaradt a budapesti Pride, mert a magyar leányvállalat kérte, hogy a jelenetet cseréljék le, mert „nem ugyanazt jelenti minden magyar számára” - így érveltek. Azt is írták, jobban képviselné hazánkat egy történelmi konszenzusos pillanat, például az 1956-os forradalom. Ezzel nem is lehet vitatkozni. A döntés azonban jól illeszkedik egy globális trendbe, 2025-ben számos nagyvállalat világszerte, főként az Egyesült Államokban, visszavette a Pride-támogatását. Nézzük, mi is történt.

A nyugat-európai Pride események mellől lassan elszivárognak a vállalati szponzorok/AFP

Párologni kezdett a vállalati támogatás a Pride körül

A San Francisco Pride például közel 300 ezer dollárral kevesebb szponzori pénzből gazdálkodhatott, miután neves amerikai nagyvállalatok kiléptek a támogatói körból. Hasonló helyzet alakult ki New Yorkban, ahol Mastercardtól PepsiCo-ig több óriásvállalat csökkentette a hozzájárulását. Szakértők szerint a republikánusok visszatérése a kormányzásba kockázatossá tette a nyílt támogatást. A vállalatok számoltak és rájöttek, hogy a konzervatív bojkottok vagy politikai támadások többet ártanak, mint amennyit a Pride-szponzoráció hoz. Emellett a gazdasági bizonytalanság miatt a marketing- és CSR-költségvetések is szűkülnek – a „nem létfontosságú” kiadások között elsőként esnek áldozatul az ideológiailag megosztó ügyek.

A Pride egy darabig jól hozott a konyhára

A trend a 2010-es évek közepén kapott lendületet, amikor olyan óriások, mint

a Google,

az Apple,

az IBM,

a Nike,

a Levi’s valódi erőforrásokkal is beálltak a Pride mellé. Majd a Mastercard, a Microsoft, az Amazon, a Disney és a Netflix is rendszeres szponzorokká váltak világszerte, részt vettek felvonulásokon, és komoly pénzügyi támogatást nyújtottak civil szervezeteknek. Az elmúlt másfél évtizedben a világ legnagyobb cégeinek kötelező programja lett a Pride hónap. Júniusban szivárványba öltöztek a logók, kampányvideók és social media bejegyzések tucatjai szóltak az elfogadásról, a sokszínűségről és az LMBTQ+ közösségek támogatásáról. A vállalati Pride támogatás nemcsak társadalmi ügy lett, hanem üzleti stratégia is: a „rainbow capitalism” korában a sokszínűség és befogadás üzleti értékké vált. Akkor még jól hozott a konyhára. A Pride-támogatás évtizedeken át a progresszív márkaépítés eszköze volt: jelezte a nyitottságot, a sokszínűség melletti kiállást.

2025-re azonban a társadalmi megosztottság felerősödött az Egyesült Államokban, a viták mindennapossá váltak, a cégek vezetőinek hideg fejjel kellett mérlegelni, vajon kifizetődő-e a frontvonalon állni, vagy inkább kockázatot jelent.



Ám 2025-ben valami megváltozott

Az Egyesült Államokban a Pride hónapba lépve egyre több visszalépést észleltek a szervezők: olyan cégek, amelyek korábban milliókat költöttek LMBTQ+ kampányokra, idén vagy teljesen elmaradtak, vagy jóval kisebb szerepet vállaltak. A vállalatok számára a tét nagy lett, megéri-e, ha elvesztik a konzervatív fogyasztóik egy részét. Vagy mi történik akkor, ha nem elég progresszívek? Ez esetben a baloldali haladók vádolják meg őket gyávasággal. A visszalépés nem kizárólag amerikai jelenség. Az Egyesült Királyságban 2025-ben közel 20 százalékkal csökkent a vállalati szponzoráció a London Pride-on, és több regionális felvonulás (például Manchester és Cardiff) is szponzor nélkül maradt. Hasonló trend mutatkozik Ausztráliában, Kanadában és részben Nyugat-Európában is. A cégek egy része ugyan nem vonja vissza látványosan a támogatást, de érezhetően csendesebb ás visszafogottabb a kiállás. A háttérben politikai é gazdasági változások is állnak. Az amerikai közélet egyre inkább megosztott a befogadó politika és a woke megítélésében.