Megszólalt Orbán Viktor – Így szorítaná satuba a Tisza-csomag a magyarokat

Minden progresszív adó szükségszerűen bürokratikus, nehézkes, tele van stiklikkel – hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Orbán Viktor kiemelte: az egykulcsos adót azért kedvelik a magyarok, és állnak ki mellette, mert ha egykulcsos az adó, akkor kevesebb adót fizetsz, mintha többkulcsos, illetve progresszív.

Magyar Péterék a progresszív adózást erőltetik, amivel a magyar családok többsége rosszul járna. / Fotó: Forrás: Facebook

A progresszív adó forrását Marxnál kell keresgélni

A progresszív adót a 19. században a kommunisták találták ki. Ha keresni akarják a forrásvidékét ennek a gondolatnak, akkor ott, Marxnál kell kapizsgálni – emlékeztetett a kormányfő. Kiemelte ugyanakkor: a Tisza szavazóinak több mint fele a progresszív adót akarja, a kormánypárti szavazók és a középen állók többsége azonban ezt nem akarja. „De én megértem, hogy a Tisza nevű párt és annak az elnöke nem nagyon tud mást képviselni, mint amit a saját szavazói többsége akar” – jegyezte meg.

Van egy bizalmi kérdés az egész mögött, mert nemcsak az a kérdés, hogy ki mit akar, hanem hogy mit vall be. És ez már egy bizalmi kérdés, és a Tiszánál kiadták a parancsot, hogy nem szabad megmondani, hogy mire gondolnak és mire készülnek, mert akkor elvesztenék a választásokat – figyelmeztetett.

Századvég: A Tisza megszorító csomagja súlyos megélhetési problémákat okozna

Ennek kapcsán a Századvég legújabb elemzésében azt írja, hogy a Tisza megszorító csomagja súlyos megélhetési problémákat okozna.

A párt intézkedései radikálisan csökkentenék a háztartások bevételeit,

miközben növelnék a költségeiket.

Egy átlagkeresetű magyar nettó jövedelme havi 129 ezer forinttal; 475 ezerről 346 ezer forintra csökkenne. Több ponton is megszorítana a Tisza.

Kiszivárgott információk szerint radikális adóemelésre készül a Tisza. Magyar Péter pártja a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó helyett progresszív, háromkulcsos rendszert vezetne be, amely mindössze évi bruttó 5 millió forintos jövedelemig tartaná fenn a jelenlegi kulcsot; 5 és 15 millió között 22 százalékot, afölött pedig 33 százalékot érvényesítene. A Tisza eltörölné az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket, valamint új terheket vetne ki a háztartások megtakarításaiból keletkező tőkejövedelmekre is.