Hétvégén hosszú időre leáll az egyik legnagyobb hazai bank

A hivatalos oldalán található információk szerint szeptember 20. 23:30 és szeptember 21. 03:29 között a Raiffeisen Bank rendszerfejlesztést végez, ezért bizonyos szolgáltatásokat nem vagy csak korlátozottan tudnak biztosítani.

Rendszerfejlesztést hajt végre a hétvégén a Raiffeisen Bank

Fotó: Shutterstock

Az alábbi szolgáltatások ebben az időszakban nem lesznek elérhetőek a Raiffeisen Banknál:

Raiffeisen DirektNet

Internet Brokering

Electra

myRaiffeisen mobilapplikáció (myRa App)

Raiffeisen.hu portál (honlap)

Kisvállalkozói számlanyitás

Online számlanyitás

Online személyi kölcsön igénylés

Raiffeisen Pay szolgáltatás

Raiffeisen Scan&Go mobilfizetési alkalmazás

PSD2 API (OpenBanking) szolgáltatások

PIN2 biztonsági kód beállítás/módosítás

Időlegesen egyes kártyaszolgáltatások és a banki SMS küldés is szünetel. A kártyás (terminálon történő) fizetések és az ATM készpénzfelvétel működése zavartalan lesz.

A bank azt ígéri az ügyfeleinek, törekszenek arra, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson. A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.