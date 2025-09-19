Hétvégén hosszú időre leáll az egyik legnagyobb hazai bank

Hírlevél

A Raiffeisen Bank arra hívja fel ügyfelei figyelmét, hogy a hétvégén rendszerfejlesztés miatt egyes szolgáltatásai hosszabb ideig nem lesznek elérhetők.
A hivatalos oldalán található információk szerint szeptember 20. 23:30 és szeptember 21. 03:29 között a Raiffeisen Bank rendszerfejlesztést végez, ezért bizonyos szolgáltatásokat nem vagy csak korlátozottan tudnak biztosítani. 

Raiffeisen Bank, RaiffeisenBank
Rendszerfejlesztést hajt végre a hétvégén a Raiffeisen Bank
Fotó: Shutterstock

Az alábbi szolgáltatások ebben az időszakban nem lesznek elérhetőek a Raiffeisen Banknál:

  • Raiffeisen DirektNet
  • Internet Brokering
  • Electra
  • myRaiffeisen mobilapplikáció (myRa App)
  • Raiffeisen.hu portál (honlap)
  • Kisvállalkozói számlanyitás
  • Online számlanyitás
  • Online személyi kölcsön igénylés
  • Raiffeisen Pay szolgáltatás
  • Raiffeisen Scan&Go mobilfizetési alkalmazás
  • PSD2 API (OpenBanking) szolgáltatások
  • PIN2 biztonsági kód beállítás/módosítás
  • Időlegesen egyes kártyaszolgáltatások és a banki SMS küldés is szünetel. A kártyás (terminálon történő) fizetések és az ATM készpénzfelvétel működése zavartalan lesz.

A bank azt ígéri az ügyfeleinek, törekszenek arra, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson. A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.

 

