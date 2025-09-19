Hétvégén hosszú időre leáll az egyik legnagyobb hazai bank

A hivatalos oldalán található információk szerint szeptember 20. 23:30 és szeptember 21. 03:29 között a Raiffeisen Bank rendszerfejlesztést végez, ezért bizonyos szolgáltatásokat nem vagy csak korlátozottan tudnak biztosítani.
Az alábbi szolgáltatások ebben az időszakban nem lesznek elérhetőek a Raiffeisen Banknál:
Raiffeisen DirektNet
Internet Brokering
Electra
myRaiffeisen mobilapplikáció (myRa App)
Raiffeisen.hu portál (honlap)
Kisvállalkozói számlanyitás
Online számlanyitás
Online személyi kölcsön igénylés
Raiffeisen Pay szolgáltatás
Raiffeisen Scan&Go mobilfizetési alkalmazás
PSD2 API (OpenBanking) szolgáltatások
PIN2 biztonsági kód beállítás/módosítás
Időlegesen egyes kártyaszolgáltatások és a banki SMS küldés is szünetel. A kártyás (terminálon történő) fizetések és az ATM készpénzfelvétel működése zavartalan lesz.
A bank azt ígéri az ügyfeleinek, törekszenek arra, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson. A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.
