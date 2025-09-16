Sokkoló, mennyit kapott első filmjeiért Robert Redford – mutatjuk!

Meghalt Hollywood egyik állócsillaga, Robert Redford, aki számos, közönség és kritikai sikert egyaránt arató filmben szerepelt, miközben rendezőként és producerként, valamint a Sundance Filmfesztivál megalapítójaként is maradandót alkotott az amerikai filmiparban és a független filmek világában egyaránt. Most, 89 éves korábban bekövetkezett halálakor vagyona a rendelkezésre álló információ szerint 200 millió dollár értékű lehet.
Redford tehetsége már az 1960-as években kibontakozhatott, elismertségét pedig növelte, hogy a főszereplésével készült filmek a kasszáknál is szépen teljesítettek. 1969-ben aztán bemutatták minden idők egyik legsikeresebb amerikai westernjét, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című alkotást, melyben Paul Newmannel együtt Redford is főszereplő volt. A hatalmas sikeret aratott alkotásban nyújtott alakításáért Redford elnyerte a Brit Film- és Televíziós Akadémia díját (BAFTA), emellett ugyanakkor hollywoodi státusza is végérvényesen megerősödött.
Az 1970-es évek pedig a színész-rendező sikerszériáját jelentették: kritikai és anyagi szempontból is egyaránt kiemelkedően sikeres filmekben szerepelt.
1974 és 1976 között pedig a box office első számú királyának választották a moziüzemeltetők, akik nem csak tehetségét, hanem filmsztár státuszának jövedelmezőségét is elismerték ezzel.
Robert Redford a hetvenes években három alkalommal nyerte el a Golden Globe díjat.
Robert Redford egyik legkorábbi ismert filmes fizetése 500 dollár volt, összesen ennyit kapott az 1962-es „Háborús vadászat” című drámáért.
Robert Redford az ezzel a filmmel keresett pénzét is beforgatta a 3000 hektáros utahi üdülőközpont, Mount Timpanogos megvásárlásába, ahol már rendelkezett egy szerény ingatlannal. Redford azért vásárolta meg Mount Timpanogost, hogy ezzel megakadályozza ingatlanfejlesztőknek való eladását. Az 1969-es átütő siker után Redford átnevezte a városkát „Sundance”-re.
Az 1973-as „A nagy balhé” című filmért, melyben Robert Redford ismét Paul Newman oldalán szerepelt, 500 000 dollárt kapott, hasonló összeget, mint Newman gázsija. Ez ma körülbelül 3,5 millió dollárnak felel meg.
Karrierje második szakaszában már milliós gázsikat fizettek neki. Az 1993-as Tisztességtelen ajánlatért 4 millió dollárt kapott, a 2001-es Az utolsó erődért 11 millió dollárt, ami színészi karrierjének legmagasabb fizetése volt.
200 millió dollárra (kb. 68 milliárd forint) becsült vagyona filmes teljesítményéhez köthető. Színészi munkái mellett rendezett is, üzleti szempontból viszont fontos, hogy produceri feladatokat is vállalat, valamint két saját produkciós vállalata révén más jövedelmező projektek megvalósításában is részt vett. Egyes források szerint Santa Fében, Új-Mexikóban és Kalifornia különböző részein is vannak a portfóliójába tartozó ingatlanok, bár ezekről nehéz hiteles információt szerezni.