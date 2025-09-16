Sokkoló, mennyit kapott első filmjeiért Robert Redford – mutatjuk!

Meghalt Hollywood egyik állócsillaga, Robert Redford, aki számos, közönség és kritikai sikert egyaránt arató filmben szerepelt, miközben rendezőként és producerként, valamint a Sundance Filmfesztivál megalapítójaként is maradandót alkotott az amerikai filmiparban és a független filmek világában egyaránt. Most, 89 éves korábban bekövetkezett halálakor vagyona a rendelkezésre álló információ szerint 200 millió dollár értékű lehet.

Redford, a box office-gyáros

Redford tehetsége már az 1960-as években kibontakozhatott, elismertségét pedig növelte, hogy a főszereplésével készült filmek a kasszáknál is szépen teljesítettek. 1969-ben aztán bemutatták minden idők egyik legsikeresebb amerikai westernjét, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című alkotást, melyben Paul Newmannel együtt Redford is főszereplő volt. A hatalmas sikeret aratott alkotásban nyújtott alakításáért Redford elnyerte a Brit Film- és Televíziós Akadémia díját (BAFTA), emellett ugyanakkor hollywoodi státusza is végérvényesen megerősödött.

Az 1970-es évek pedig a színész-rendező sikerszériáját jelentették: kritikai és anyagi szempontból is egyaránt kiemelkedően sikeres filmekben szerepelt.

1974 és 1976 között pedig a box office első számú királyának választották a moziüzemeltetők, akik nem csak tehetségét, hanem filmsztár státuszának jövedelmezőségét is elismerték ezzel.

Robert Redford a hetvenes években három alkalommal nyerte el a Golden Globe díjat.

Út a csúcsgázsikig

Robert Redford egyik legkorábbi ismert filmes fizetése 500 dollár volt, összesen ennyit kapott az 1962-es „Háborús vadászat” című drámáért.

Az 1969-ben bemutatott, de az előző évben forgatott „Butch Cassidy és a Sundance kölyök” filmben nyújtott munkájukért Newman és Redford is 750 ezer dollár körüli összeget kaptak.

Ez ma nagyjából 6,5 millió dollárnak felelne meg.

Robert Redford az ezzel a filmmel keresett pénzét is beforgatta a 3000 hektáros utahi üdülőközpont, Mount Timpanogos megvásárlásába, ahol már rendelkezett egy szerény ingatlannal. Redford azért vásárolta meg Mount Timpanogost, hogy ezzel megakadályozza ingatlanfejlesztőknek való eladását. Az 1969-es átütő siker után Redford átnevezte a városkát „Sundance”-re.