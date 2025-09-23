Hamarosan már kétliteres palackot is felvihet a repülőre: eltűnik a bosszantó poggyászkorlátozás

Amikor az ember repülőútra készül, akkor számos kényelmetlen és furcsa szabálynak kell megfelelnie a biztonsági ellenőrzésen ahhoz, hogy repülhessen. Ilyen a repülőtereken érvényes folyadékszabály is, amely arra vonatkozik, hogy aeroszolt, italt, fogkrémet, krémet, kenőcsöt, illetve gélt – legfeljebb 100 ml-es kiszerelésben, maximum 1 liter űrtartalmú, átlátszó műanyag zacskóban szabad csak felvinni a kézipoggyászban az utastérbe. Folyadékot 100 ml-nél nagyobb kiszerelésben pedig kizárólag a feladott poggyászban lehet szállítani. Azonban most, a fejlett szkennerek és új technológiai megoldások révén ez a helyzet változni látszik, lehetővé téve, hogy az utasok rugalmasabban kezeljék a folyadékaikat, miközben a biztonság továbbra is garantált marad.

Kedvező változás léphet életbe hamarosan a repülőtereken. Fotó: Pack-Shot / Shutterstock

Kedvező változás a repülőtereken: a CT-szkennerek új generációja teszi lehetővé a könnyítést

Ezek az eszközök nagy felbontású 3D-s képeket készítenek a kézipoggyászról, és a mesterséges intelligenciának köszönhetően még a nagy mennyiségű folyadékot is megbízhatóan képesek elemezni. Az Európai Bizottság ezért úgy határozott, hogy az új technológiára átálló repülőterek eltekinthetnek a régi 100 ml-es szabálytól. Ez számos előnnyel jár az utasok számára: a folyadékokat már nem kell kicsomagolni, és akár két liternyi mennyiséget is lehet kézipoggyászban szállítani – a laptopok és tabletek pedig egyszerűen a táskákban maradhatnak.

Az egyetlen bökkenő, hogy jelenleg csak néhány európai repülőtér rendelkezik ilyen csúcstechnológiás berendezéssel, köztük Berlin, München, Milánó, Róma, Birmingham és Edinburgh. De ha minden a terv szerint halad, a bosszantó 100 ml-es szabály hamarosan a múlté lehet Európa-szerte.