Már a Közel-Keletet ostromolja a Revolut

Az Egyesült Arab Emírségek Központi Bankja jóváhagyta a Revolut úgynevezett Tárolt Értékű Szolgáltatások és Kiskereskedelmi Fizetési Szolgáltatások (Stored Value Facilities and Retail Payment Services licenses) engedélyeire vonatkozó kérelmét – számolt be róla a Bloomberg. A londoni székhelyű fintech most azt tervezi, hogy az elkövetkező hónapokban fokozza a toborzási erőfeszítéseit az országban.

Fotó: Koshiro K / Shutterstock

A Revolut már régóta tervezte a Perzsa-öböl menti terjeszkedést

A Revolut először 2022-ben nyitott irodát az Egyesült Arab Emírségekben, és jelenleg 140 alkalmazottja van a Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központban található irodáiban. Eddig a városban dolgozó alkalmazottak lényegében azok voltak, akiket a vállalat ukrajnai irodáiból telepítettek ki az orosz-ukrán háború kezdetével. Azonban, Nik Storonsky, a Revolut milliárdos vezérigazgatója, aki gyakran látogat Dubaiba, már régóta szorgalmazta a Perzsa-öbölbeli terjeszkedést.

„Az Egyesült Arab Emírségek Központi Bankjának elvi jóváhagyásának megszerzése kulcsfontosságú lépés volt a Revolut számára a régióban” – mondta Ambareen Musa, aki a cég működését vezeti az Öböl-menti országban.

Az Egyesült Arab Emírségekben való működésének bővítésére vonatkozó tervei mellett a Revolut a szomszédos Szaúd-Arábiában való terjeszkedés lehetőségeit is keresi.

A londoni székhelyű digitális bank alapítója, Nik Storonsky még 2015-ben indította el a Revolutot azzal a céllal, hogy átalakítsa az emberek nemzetközi fizetési és átutalási szokásait. Az applikációként induló fintech cég mára globális digitális bankká vált, több mint 60 millió felhasználóval, és teljes jogú banki szolgáltatásokat kínál a litván banki engedélye révén.