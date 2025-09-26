Lenullázná a Tisza Párt a rezsicsökkentést

A Tisza párt a brüsszeli tervekkel összhangban szintén kivezetné az orosz energiahordozókat, amelyek nélkül jelentősen drágulna a rezsi a magyar háztartások számára. Az állítás alátámasztására érdemes felidézni, Brüsszel a REPowerEU csomag keretében végleg kitiltaná az orosz energiahordozókat az EU-ból. A célkitűzés az Európai Bizottság legmagasabb prioritású törekvései közé tartozik, amihez igazodik a Tisza Párt: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a közösségnek Ukrajnát – az ország felfegyverzése és gyorsított csatlakozása mellett – az Oroszországból érkező energia teljes megszakításával is támogatnia kell – emlékeztet a Századvég elemzése.

A Tisza párt elképzelése alapján ki kellene vezetni a rezsicsökkentést, ami nélkül a lakossági rezsi a háromszorosára drágulna

Fotó: Csomor Ádám

A Tisza Párt vezetője, Magyar Péter augusztus 20-i beszédében csatlakozott a brüsszeli törekvéshez, és bejelentette: kormányra kerülése esetén energiapolitikáját az orosz energiafüggőség megszüntetésére építené. Az ígéret önállósággal kecsegtet, (villamos energia területén Magyarországnak célja is a minél nagyobb szuverenitás) de valójában nagyobb függéshez és drasztikus áremelkedéshez vezet, hiszen a kereslet érdemben nem változik, míg a kínálat csökken. Ez ellentmond a magyar diverzifikációs törekvéseknek is, ráadásul a kínálat szűkítése szükségszerűen áremelkedést okoz, hiszen csupán a választék csökken, nem pedig az energiaigény.

Az európai energiapiac elmúlt évei bizonyították, hogy az orosz beszállítók szankcionálása drágább és bizonytalanabb ellátást eredményez. A kínálat mesterséges szűkítésével az eladók piaci ereje is megnő, ami újabb (elsősorban amerikai) függési viszonyt teremt. Az orosz energia tiltása tévút, a függőséget célszerű inkább diverzifikációval csökkenteni, azaz a lehető legtöbb (orosz, amerikai vagy egyéb) beszállítónak megteremteni a piacra lépés lehetőségét. A növekvő kínálat javítja a versenyt, ami egyszerre csökkenti az árakat és a függőséget is.

A mennyiség kiesése várhatóan egy, a 2022-eshez hasonló léptékű kínálati sokkot jelentene, ami – a korábbi évekhez hasonlóan – árrobbanást, majd magasabb átlagárszintet idézne elő az európai gáz- és villamosenergia-piacon egyaránt. A drágulás olyan mértékben növelné a rezsicsökkentési program költségvetési forrásigényét, ami a rendszert fenntarthatatlanná tenné, és a magyar családoknak a megemelkedett piaci árakat kellene fizetniük – erre szintén a Századvég emlékeztet.