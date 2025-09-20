Reszkethet a Rossmann és a dm: új drogérialánc érkezett Magyarországra

Kihívót kapott a magyar vásárlók kedvencei közé tartozó két drogérialánc, a Rossmann és a dm: megnyitotta első magyarországi üzletét a holland Rituals. A vállalat kínálata főként higiéniai és kozmetikai árucikkekből áll, bár a cég üzleti filozófiájában a hétköznapok egyensúlyának megtalálása is fontos szerepet kap, amihez egyes keleti szemléletmódokat is segítségül hívnak. Így bár a Rituals árukínálata alapján leginkább az imént említett kiskereskedelmi láncokkal rokonítható, a vállalat szerint – a fenntarthatóság mellett – cégük átfogó, holisztikus megközelítéssel a kiegyensúlyozott, egészséges életmódra, és a mindfulness szemléletre helyezi a hangsúlyt.

A Rituals egyik üzlete Rotterdam városában

Fotó: Wikipedia Commons

Óriási lendületben van a Rituals, az egész világon nyomulnak

A Rituals első magyarországi üzlete Budapesten, a Mammut bevásárlóközpontban nyílt meg. A vállalatot még 2000-ben alapította Raymond Cloosterman, aki korábban az Unlivernél dolgozott. A márka története egy amszterdami pincéből indult, mostanra viszont a vállalat nemzetközi céggé nőtte ki magát – hasonlóan ahhoz, ahogy az Egyesült Államokban több, szó szerint garázscégként indult technológiai vállalattal történt.

Az üzletlánc zászlóshajó üzlete 2020-ban nyílt meg Amszterdamban. A többszintes üzlet nemcsak termékkínálattal, hanem egy úgynevezett test- és lélekközponttal, valamint egy keleti konyhára specializálódott étteremmel is rendelkezik.

A cég magyarországi terjeszkedési terveiről egyelőre nem sokat tudni, de a 2024-ben nyújtott teljesítménye alapján elképesztő lendületben van.

Tavaly a lánc globális árbevétele 21 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, 2,1 milliárd euróra növekedve.

A Rituals növekedésének nagy részét az európai piac adta, ami mellett az ázsiai piacok teljesítettek még jelentős növekedéssel. A vállalat forgalma mind a fizikai, mind az e-kereskedelmi csatornákon növekedett.

A vállalat tavaly nyitotta meg első üzletét Japánban, valamint új boltokat létesített Malajziában, Szingapúrban, Thaiföldön, és Kína szárazföldi részén. Idén globálisan több mint 200 bolt nyitását tervezik világszerte.