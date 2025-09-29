2060-ra 3 milliárd robot élhet közöttünk

A Shanghai Kepler Robotics Co., Ltd. ("Kepler Robotics") egy videóban erősítette meg a K2 Bumblebee humanoid robotok tömeggyártásának megkezdését.

A robotok szinte teljesen imitálják az emberi mozgást. Fotó: gotokepler.com

A természetesebb járásmód elérése érdekében a Kepler Robotics jelentős összegeket fektetett be, amelynek köszönhetően a robotok szinte teljesen úgy mozognak mint az ember. Emiatt pedig a gyártó szerint sikerrel dolgozhatnak majd a logisztikai központokban és gyártócsarnokokban. A robotok akár 30 kg-os súlyokat is képesek szállítani, ki- berakodni, sőt szétválogatásra és összeszerelési munkákra is programozhatóak.

A robot egyfajta hibrid architektúrával rendelkezik, ami különösen energiahatékony működést tesz lehetővé. Az akkumulátor egyetlen töltéssel akár nyolc órányi működésre is képes. A K2 Bumblebee robotokat körülbelül 11,5 millió forintért értékesíti a Kepler, és már több ezer megrendelés érkezett rájuk.

A Bank of Ameria leányvállalataként működő Merrill Lynch elemzői szerint idén globálisan 18 000 humanoid robotot szállítanak majd a gyártók, ami többszöröse a tavalyi 2 500-nak. Várakozásaik szerint pedig a teljes „robotpopuláció” 2060-ra 3 milliárd (!) példányból fog állni.