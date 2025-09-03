Erre sokan vártak: visszatért a legendás magyar üdítőital-márka

A Róna üdítő az 1970-es és 1980-as években az egyik legnépszerűbb hazai üdítőitalnak számított, és évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar italpiacnak. Az újra bevezetésre kerülő termékek a klasszikus ízekben – kóla és narancs – érhetők el, 2 literes PET-palackos kiszerelésben.

Újra kapható a Róna üdítő

Fotó: Facebook/Róna üdítő

A visszatérés célja, hogy a retró termékek iránti megnövekedett keresletet kiszolgálják, és lehetőséget adjanak a fogyasztóknak a gyerekkori ízek újraélésére – derül ki a Márka Üdítőgyártó Kft. közleményéből.

A vállalat portfóliójában több más üdítő is elérhető, amelyek közül a Róna különleges helyet foglal el, mivel sokak számára a nyolcvanas évek mindennapjainak része volt.

Jelentős beruházás áll a Róna üdítő újbóli bevezetése mögött

A vállalat 2018. óta több mint 12 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre. Az elmúlt évek fejlesztései nyomán a Márka termelése tovább bővült: a cég 2025-ben 184 főt foglalkoztat, éves nettó árbevétele pedig meghaladja a 24 milliárd forintot.

A Márka Üdítőgyártó Kft. jelenleg mintegy 80-féle üdítőitalt gyárt, köztük a Márka, Traubisoda, Gyöngy, Adrenalin és Kobra márkákat is, amelyek mind a magyar hagyományokat újraélesztő portfólió részét képezik.

A termékek jelenleg 17 országban érhetők el.

A Róna üdítőt a Debreceni Állami Gazdaság kezdte el gyártani a '70-es években, ezzel bővült az üdítőitalok akkoriban elég szűkös kínálata a hazai piacon. A rendszerváltást követően a keleti országrészben a Róna igencsak népszerű volt egészen a privatizációig. Az új tulajdonosok feladata lett volna országossá tenni a márkát, azonban nem sikerült új életet lehelni a Rónába. Majd a 2010-es években egy rövid időszakban újra kapható volt a termékcsalád.