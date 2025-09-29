November 12-től minden változik: így szállhatsz fel a Ryanair járataira

A Ryanair álláspontja szerint az átállás nem érinti jelentősen az utazóközönséget, mivel utasainak közel 80 százaléka már most is digitális beszállókártyát használ. A légitársaság eredetileg a november 3-ra tervezett időpont helyett jelölte ki a későbbi dátumot, hogy az átállás az őszi tanítási szünet utáni kevésbé forgalmas időszakra essen.

Sokan nem örülnek Ryanair friss bejelentésének

Fotó: Unsplash

A „myRyanair” applikáció nélkül ezentúl nincs beszállás a Ryaair járataira

November 12-től az utasok már csak a myRyanair mobilalkalmazásban generált digitális kódot beolvasva tudnak majd felszállni járataikra. És a beszállókártyák letöltésére és kinyomtatására sem lesz lehetőség.

Nem véletlen, hogy a Ryanair szorgalmazza a vállalat applikációjának letöltését, hiszen az alkalmazásban előzetes étel- és italrendelésre is van lehetőség, ugyanakkor a felületen az esetleges fennakadásokról szóló frissítések is gyorsabban jutnak el az utasokhoz.