November 12-től minden változik: így szállhatsz fel a Ryanair járataira

A légitársaság közleménye szerint 2025. november 12-től kivezeti a papír alapú beszállókártyákat. Eredetileg idén májusra tervezték a lépést, ám később elhalasztották, legutóbb november 3-ra.
Ryanair-járatutazásRyanair

A Ryanair álláspontja szerint az átállás nem érinti jelentősen az utazóközönséget, mivel utasainak közel 80 százaléka már most is digitális beszállókártyát használ. A légitársaság eredetileg a november 3-ra tervezett időpont helyett jelölte ki a későbbi dátumot, hogy az átállás az őszi tanítási szünet utáni kevésbé forgalmas időszakra essen.

Fotó: Unsplash

A „myRyanair” applikáció nélkül ezentúl nincs beszállás a Ryaair járataira

November 12-től az utasok már csak a myRyanair mobilalkalmazásban generált digitális kódot beolvasva tudnak majd felszállni járataikra. És a beszállókártyák letöltésére és kinyomtatására sem lesz lehetőség.

Nem véletlen, hogy a Ryanair szorgalmazza a vállalat applikációjának letöltését, hiszen az alkalmazásban előzetes étel- és italrendelésre is van lehetőség, ugyanakkor a felületen az esetleges fennakadásokról szóló frissítések is gyorsabban jutnak el az utasokhoz.

 

 

 

