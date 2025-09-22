Tíz év, és elkészülhet Gaudí csodája – közel a Sagrada Família befejezése

A barcelonai Sagrada Família mögött álló építész csapat abban reménykedik, hogy körülbelül 10 év múlva, több mint egy évszázaddal a híres építész halála után elvégezhetik a modernista bazilika utolsó simításait.

Gaudí 1883-tól 1926-ban bekövetkezett haláláig dolgozott a Sagrada Família bazilikán. Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Gaudí 1883-tól 1926-ban bekövetkezett haláláig dolgozott a Sagrada Família bazilikán

A projekt elnöke, Esteve Camps a Reuters-nak elmondta:

„Nem tudjuk megmondani, hogy 10, 11 vagy 12 évbe telik-e… de úgy gondoljuk, hogy normál körülmények között, akadályok nélkül, valószínű, hogy 10 éven belül elkészülhetünk” – utalva ezzel arra, hogy a Covid-járvány a látogatói bevételek összeomlását okozta, és ezért csúszott majd 10 évvel a turisztikai látványosság tervezett befejezése.

Gaudí 1883-tól 1926-ban bekövetkezett haláláig dolgozott a bazilikán. Jövőre, halálának századik évfordulójára a projekt vezetői azt remélik, hogy befejezik a Jézus Krisztusnak szentelt 172,5 méteres főtorony külső részeit, és így a székesegyház Barcelona legmagasabb épülete lesz. A melléktornyok a Jézus Krisztus életéről szóló evangéliumokat író négy evangélistát, Mátét, Jánost, Márkot és Lukácsot szimbolizálják. Ezek a tornyok veszik körül a Sagrada Família központi és egyben legmagasabb tornyát, amit Jézusnak szentelnek majd. A központi torony befejezésével a székesegyház szinte teljes egészében megépül.

A projekt jelenlegi főépítésze, Jordi Fauli elmondta, hogy a torony már 155 méter magas, és a tetejét koronázó hatalmas kereszt alsó felét már megépítették. A helyi hatóságok azonban még nem hagyták jóvá a terveket egy lépcsősor építésére a Sagrada Familia főkapuján kívül, tekintve, hogy az a szomszédok heves tiltakozását váltotta ki. Habár Gaudí eredeti terveinek része volt ez a lépcső, azonban ennek megépítéséhez legalább egy lakóépület lebontására lenne szükség. A lakók már korábban is tiltakoztak a Mallorca utcában épülő lépcsősor ellen, ám az építésért felelős bizottság nem hajlandó lemondani róla, hiszen céljuk az eredeti, Gaudí által készített terv megvalósítása.

Az emblematikus épület az évek során Barcelona szimbólumává vált és látogatóinak száma tavaly új rekordot döntött, elérve a 4,9 millió embert.