Egy évszázad után bezár a legendás magyarországi cukrászda

Az egri Kossuth Lajos utcában működő Sárvári Cukrászda azt közölte a honlapján, hogy gazdasági okok miatt kénytelenek bezárni. Hozzátették: még nem tudják, hol és mikor fognak újranyitni, de ha a gazdasági körülmények és a lehetőségeik megengedik, folytatni szeretnék a családi tradíciót.

Bezár az egri Sárvári Cukrászda (képünk illusztráció!)

Fotó: Shutterstock

Hosszú ideje minden nyáron minőségi fagylaltokkal várták a vendégeket; szeptember első hetében még nyitva vannak, és a készlet erejéig tudják vállalni a kiszolgálást.

Közel száz éve nyitott meg a Sárvári Cukrászda

Sárvári Kálmán cukrászmester közel száz évvel ezelőtt, 1927-ben nyitotta meg fagylaltozóját, házi tejből főzött és friss gyümölcsökből készített fagylaltjait hamar megkedvelték a helyiek.

A Sárvári Cukrászda 1937-ben került jelenlegi helyére, a Kossuth Lajos utcába.

Sárvári Kálmánnak a családja és a munkája volt az élete. 1937-ben már a Párizsi Világkiállításon is részt vett, s számtalan elismerést kapott, többek között 1939-ben miniszteri dicséretben részesült.

Az államosításkor, 1954-ben azonban mindenét elveszítette. Szakmája szeretete, erős akarata segítette, hogy az üzletét a korábbi magas színvonalon ismét elindítsa.

A cukrászmester Egerben hunyt el 1979-ben. Gondoskodott arról, hogy szaktudását családtagjainak átadja, és az elmúlt időszakban már a család negyedik generációja üzemeltette a helyet.

Nem először került egyébként a Sárvári Cukrászda a bezárás közelébe, ugyanis két évvel ezelőtt a magas rezsiköltségek miatt kis híján már megszűnt a vállalkozás, ám akkor sikerült a talpraállás.

A cukrászda legfőbb jellegzetessége kezdetektől fogva az eredeti receptek alapján, hagyományos eljárással, kizárólag természetes alapanyagokból főzött fagylalt volt, amit „édes nyalatnak” hívtak, de a kínálata jelentősen kibővült.