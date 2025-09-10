Serena Williams hatalmas összeget fektetett be a sportba

Az Egyesült Államokban januárban indult új női kosárlabdaliga, az Unrivaled értéke egy most lezajlott forrásbevonás után elérte a 340 millió dollárt. Finanszírozóként megjelent többek között a teniszlegenda Serena Williams, de a Warner Bros. Discovery és az Alex Morgan Trybe Ventures is bekapcsolódott az üzletbe. A tranzakciónak köszönhetően az Unrivaled értéke drámai mértékben megemelkedett az egy évvel ezelőtti 95 millió dollárhoz képest.
Nem véletlen, hogy most került sor a befektetésre, hiszen a női sportágak népszerűsége és értékeltsége az elmúlt években szárnyalt.
Az Unrivaled befektetői között olyan ismert nevek is szerepelnek, mint a teniszlegenda Billie Jean King, az NBA-szupersztár Stephen Curry, a teniszbajnok Coco Gauff és az olimpiai-bajnok úszó, Michael Phelps. A CNBC cikke kiemeli, hogy a mostani tranzakciót levezénylő kockázatitőke-befektető cég, a Bessemer Venture Partners úgy véli, az Unrivaled lehet a prototípusa a sportligák következő generációjának.
Az Unrivaledet 2023-ban alapították, és a WNBA (az amerikai Női Kosárlabda Szövetség) holtszezonjában fut, azaz ekkor is játék- és pénzkereseti lehetőséget biztosít a játékosok számára.
Korábban ugyanis sokan közülük külföldön próbáltak ilyenkor szert tenni egy kis pluszjövedelemre. Magyarul: egy olyan üzleti vállalkozásról van szó amely megteremti a lehetőséget a WNBA sztárjai számára, hogy a szezonon kívül a hazájukban is megkereshessék azt a jövedelmet, amelyért korábban Törökországba, Oroszországba vagy éppen Kínába utaztak játszani.
Az Unrivaled állítása szerint a profi női sport történetének legmagasabb átlagfizetését kínálják a játékosoknak. Ezzel szemben a WNBA sokak szerint nem biztosít méltányos fizetést a játékosainak, akik most tárgyalnak a kollektív szerződésükről, amely október 31-én lejár. Az egyik legnagyobb vitakérdés a játékosok javadalmazásának emelése.
Az Unrivaled egy speciális szabályokkal kiírt bajnokság, amely semmilyen formában nem hasonlítható a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség, a FIBA égisze alatt rendezett bajnokságokhoz. Az összecsapások rövidebbek, de teljes, ugyanakkor valamivel kisebb méretű pályán zajlanak.
A mérkőzések négy negyedből állnak, akár a hagyományos kosárlabdában, különbség azonban, hogy hétpercesek.
A liga hat csapattal és 36 játékossal indult. A szerződtetett játékosokat egy szakmai bizottság osztotta szét. Ügyeltek arra, hogy szerkezetben, játékerőben hasonló gárdák alakuljanak ki, de idővel megnyitják majd az átigazolások előtt az utat. Az Unrivaled alapítói Napheesa Collier és Breanna Stewart olimpiai bajnokok – az ő hírnevük alapozta meg a befektetők bizalmát.
Az Unrivaled teljes átláthatóságot ígér. Az éves bérkeret az első szezonban 8 millió dollár, hogy ezt miként differenciálják, arról egyelőre nincsenek információk.
Számos sportoló fektet be egyébként a sportba, akár még az aktív pályafutása során, hogy ezzel megalapozzák a visszavonulásuk utáni életüket. Alex Rodriguez például tulajdonrésszel rendelkezik a Minnesota Timberwolves és a Lynx franchise-okban. Michael Jordan lett az első fekete többségi tulajdonos az NBA-ben a Charlotte Hornetsnél, mielőtt 2023-ban eladta részesedését.
Magic Johnson egy igencsak széles portfóliót épített ki a sport világában, amely az MLB-t (Észak-Amerika egyetlen első osztályú profi baseball bajnoksága), az MLS-t (Észak-amerikai első osztályú labdarúgó-bajnokság) és az NFL-t (a legnagyobb amerikaifutball-szövetség az USA-ban) is magában foglalja – ezek a befektetések milliárdossá tették Johnsont.
De számunkra talán még ezeknél is ismertebbek David Beckham sportbefektetései, amelyek profi futballklubokba irányulnak: társalapítója és jelentős részvényese az Inter Miami CF-nek (egy MLS-csapatnak, amelyet 2018-ban ő alapított), valamint társtulajdonosa egy új konzorciumnak, amely nemrégiben, 2025-ben átvette az angol másodosztályban szereplő Salford City FC-t.
Inter Miami-befektetése, amely egy 25 millió dolláros franchise-opcióval kezdődött, a sport történetében az egyik legsikeresebb üzletnek számít, a klub értéke ugyanis ma már meghaladja az 1 milliárd dollárt. Emellett Beckham társtulajdonosa a londoni tőzsdén jegyzett Guild Esportsnak is.