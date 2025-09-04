Itt a bejelentés: boltot nyit a Shein a híres bevásárlóutcában

A fast fashion iparágban működő, jelentős nemzetközi forgalmat bonyolító online piactér, a Shein, szeptember hónapban megnyitja második pop-up üzletét Londonban, a világ egyik leghíresebb bevásárlóutcáján, az Oxford Streeten. A pop-up üzletek sajátossága, hogy általában csak igen rövid időn át, hetekre vagy napokra létesülnek, gyakran rápülnek egy meglévő bolt infrastruktúrájára, és megnyitásuk valamilyen eseményhez kapcsolódik.

Egy vásárló szépségápolási termékek közül válogat a Shein egyik fizikai bemutatótermében (illusztráció)

Fotó: ARNAUD FINISTRE / AFP

Néhány napra tervez a Shein szeptember második felében

Úgy tűnik, ez utóbbi a Shein pop-up boltjának esetében az, hogy az Oxford Street vásárlóinak bemutathassák őszi/téli kollekciójukat. Boltjuk az Oxford Street 95. szám alatt, a Future Storesban nyílik meg, és szeptembetr 26-tól 28-ig fogadják a vásárlókat – írja a brit kiskereskedelmi hírportál, a Retail Gazette. Az Oxford Streeten való üzletnyitás ugyanakkor változatlanul presztízsértékkel bír a vállalatok számára, még akkor is, ha a kiskereskedelmi folyamatok átalakulása miatt, a koronavírus-járványt követően több cégnek be kellett zárnia ottani üzletét

A bolt kínálatában elsősorban női ruházati cikkeket találni majd, olyan márkáktól, mint a Musera, Anewsta, Elenzga és a Vuva Rella, Missguided és MOTF kínálatából pedig ruházati kiegészítőkre lehet majd a vásárlóknak lecsapni. Emellett a Shein saját lakberendezési cikkeiből és életmóddal kapcsolatos termékeiből is lehet majd válogatni.

A londoni pop-up bolt megnyitásáról szóló bejelentés azt követően érkezett, hogy a Shein elindította „That New Fit Energy” kampányát, ezzel a piactéren legkeresettebb márkák forgalmát támogatva.

A Shein nemrég bejelentette, hogy székhelyét Szingapúrból várhatóan visszahelyezi Kínába, azért, hogy megkapja a hatósági zöld jelzést a régóta tervetett IPO-hoz, azaz részvénykibocsátásához (gyakorlatig tőzsdére lépéshez) Hong Kongban.

A második londoni Shein pop-up üzlet megnyitása ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a nagy kínai indulású online piactereknek, mint a Shein és a Temu, egyre fontosoabb az, hogy fizikailag is jelen legyenek a nagy piacokon. Miként az Origo több bemutatta, ez nem csak azt jelenti, hogy a vásárlóknak közvetlen bolti vásárálási lehetőséget biztosítanak. Összefügg azzal is, hogy a vámháborúk, valamint az Egyesült Államokban bevezetett, az EU-ban és Nagy-Britanniában tervezett kisértékű csomagok vámmentességének eltörlése miatt a cégeknek részben újra kell gondolniuk a megrendelt termékek közvetlen lakcímre küldésen alapuló üzleti modelljüket. Ennek az is része lehet, hogy állandó raktárkészletet tartanak a nagyobb fogyasztói piacokon, ezzel pedig a rendelések teljesítésének sebességét gyorsíthatják fel.