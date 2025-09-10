A világ egyik legszentebb helyét luxusüdülőhellyé alakítják át – hatalmas a felháborodás

A helyiek által Dzsabal Musa néven ismert Sínai-hegyen kapta meg állítólag Mózes a Tízparancsolatot, a Biblia és a Korán szerint pedig Isten innen, az égő csipkebokorból szólt a prófétához. Itt található a görög ortodox egyház által működtetett 6. századi Szent Katalin kolostor is, amelynek a működését úgy tűnik, nem fenyegeti veszély, miután az egyiptomi hatóságok cáfolták, hogy be akarnák zárni, azonban továbbra is mély aggodalomra ad okot, hogy alakul át a kolostort, a várost és a Sínai-hegyet magában foglaló helyszín, amely az UNESCO Világörökség része, hiszen a tervek szerint luxushotelek, villák és bazárok épülnek ott.

A Sínai-hegy és a Szent Katalin-kolostor is az UNESCO Világörökség része

Örökre megváltozik a Sínai-hegy környezete

Az ott élő 4000 fős beduin közösség, a Szent Katalin őrzőiként ismert törzs otthonait és turisztikai ökotáborait már lebontották, minimális vagy mindenféle kártérítés nélkül. Még arra is rákényszerítették őket, hogy a helyi temetőben lévő sírjaikból kihantolják a holttesteket, hogy helyet csináljanak egy új parkolónak – idézi fel a BBC.

Eddig Görögország az egyetlen külföldi ország, amely élesen felemelte hangját az egyiptomi tervekkel kapcsolatban, mivel természetes a kapcsolódása az ottani görögkeleti kolostorhoz.

A feszültség Athén és Kairó között egy egyiptomi bíróság májusi határozata miatt robbant ki, amelynek értelmében a Szent Katalin-templom – a világ legrégebbi, folyamatosan használt keresztény kolostora – állami területen fekszik.

Egy évtizedekig tartó vita után a bírák kijelentették, hogy a kolostor csak a földterület és a környezetében található régészeti vallási lelőhelyek használatára jogosult. II. Jeronimosz athéni érsek, a görög egyház feje azonnal elítélte a bírósági határozatot.

„A kolostor vagyonát lefoglalják és kisajátítják. Az ortodoxia és a hellenizmus eme spirituális jelzőfénye most egzisztenciális veszéllyel néz szembe” – mondta egy nyilatkozatban. A jeruzsálemi görög ortodox patriarchátus pedig rámutatott, hogy a szent helyet – amely felett egyházi joghatósága van – maga Mohamed próféta látta el oltalomlevéllel.