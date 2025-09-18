Tovább terjeszkedik a magyarok egyik kedvenc boltja – itt nyílnak újabb üzletek

Hírlevél

Jó hír érkezett a Sinsay lengyel divatmárka kedvelőinek. Az olcsó és divatos darabokat értékesítő üzletlánc ugyanis szeptemberben 2 újabb boltot nyit Magyarországon.
A 2013-ban alapított lengyel üzletlánc gazdag kínálatában a család minden tagja találhat magának ruházati cikket és cipőt. Sőt, a Sinsay üzletekben a lakberendezési termékekből, irodaszerekből és az elektronikai cikkekből sincs hiány.

Jó hír érkezett a Sinsay lengyel divatmárka kedvelőinek.
Jó hír érkezett a Sinsay lengyel divatmárka kedvelőinek Fotó: Szakony Attila/Zaol

Itt nyit újabb üzletet a Sinsay

A vállalat közleménye szerint a bevásárlóközpontokban a nyitást követő első szombaton, a bevásárlóparkokban pedig a nyitás napján különleges meglepetésekkel is várják az érdeklődőket. 

  • 2025. szeptember 24-én Hajdúsámson (Retail Park)
  • 2025. szeptember 25- én Pécs (Tesco SIS) városában várható az üzletnyitás.

A Sinsay termékeit főként Európában értékesíti. Magyarországon az első üzletük 2015-ben nyílt meg Budapesten, azóta pedig már több mint 70 boltra bővült a hazai létszám.

 

