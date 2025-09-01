Hihetetlen bejelentést tett a Rolls-Royce nukleáris fejlesztéséről

A Rolls-Royce közleményben cáfolta azokat a médiaértesüléseket, amelyek szerint az SMR-ek fejlesztésével foglalkozó, többségi tulajdonában álló vállalatában részvénykibocsátással vonna be új forrásokat. A lehetséges IPO-ra vonatkozó állítások először a Financial Times-ban jelentek meg, a lap nemrég arról írt, hogy a vállalat új finanszírozási lehetőségek bevonása miatt már megkezdte az előzetes egyeztetéseket befektetési bankokkal, ideértve a nyilvános kibocsátást mint lehetőséget is.

Cáfolja a Rolls-Royce, hogy részvénykibocsátásra készülne az SMR megoldásai kapcsán (képünk illusztráció)

Fotó: Pexels

Nem lesz kibocsátás az SMR miatt

Az Oilprice most arról ír, hogy a cég cáfolja, hogy IPO-ra készülne. Szóvivőjük szerint még csak nem is terveznek nyilvános részvénykibocsátást, miközben azt nem tagadta, hogy vizsgálják a forrásbevonás lehetőségeit.

A Rolls-Royce állásfoglalása nem sokkal azt követően érkezett meg, hogy a londoni kormány bejelentette: a céget bíznák meg az Egyesült Királyság első moduláris reaktorainak fejlesztésével, hogy a 2030-as évek közepétől új lendületet adhassanak az országban az átfogó dekarbonizációs folyamatoknak.

Az első bevezetési körben a Rolls-Royce SMR egységének három reaktor megépítését kellene elvégeznie.

A brit kormány a következő négy évben 2,5 milliárd font (ez kb. 1,1 ezer milliárd forint) pénzügyi forrást biztosít az SMR-program számára, amely nem pusztán Nagy-Britannia számára fontos, hanem európai viszonylatban is. A brit SMR fejlesztési- és telepítési program az egyik első Európában a kisméretű nukleáris reaktorok alkalmazását illetően, miközben más országok – az Egyesült Államok, Kanada, Románia, a Cseh Köztársaság – is komolyan érdeklődnek aziránt, hogy olcsó, a hagyományos nagy nukleáris erőművek alternatíváit jelentő moduláris reaktorokkal oldhassák meg az energiatermelést. Ez piacot jelentene azoknak a vállalatoknak, melyek először képesek értékesíthető technológiát szállítani arra.

Sok pénzre van szükség az olcsóbb nukleáris energiához

Az SMR-ek kisebb kapacitással bírnak, mint a hagyományos, telepített nagyerőművek, de számos előnnyel bírnak azokkal szemben, melyek között az egyik épp a kompaktság, és az abból fakadó mobilitás.

A Rolls-Royce számára ugyanakkor kritikus fontossággal bír a forrásbevonás a rendkívül tőkeintenzív nukleáris projektje számára.

Az SMR-ek hamarosan megnyíló piaca dollármilliárdos üzletet jelenthet az abban érdekelt vállalatok számára. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség előrejelzése szerint a 2035-re a piaci alapon kihelyezett SMR-ek kapacitása eléri az összesen 21 gigawattot.