Kiderült, mennyit spórolunk a rezsivédelemmel

Brüsszel a prioritásként kezelt REPowerEU csomag keretében végleg kitiltaná az orosz energiahordozókat az EU-ból. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke még augusztus 20-án jelentette be, hogy a brüsszeli irányvonallal összhangban szintén kivezetné az orosz olajat és gázt Magyarországról. Az ígéret önállósággal kecsegtet, de valójában nagyobb függéshez és drasztikus áremelkedéshez vezet, hiszen a kínálat lényegében változatlan kereslet mellett drasztikusan csökken.

Nem az a kérdés, drágulna-e a rezsi orosz energia nélkül

Fotó: Csomor Ádám

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője lapunk megkeresésére azt mondta, mind az áram, mind a gázszámlák a jelenlegi három és félszeresükre emelkednének, ha az átlagfogyasztás alatti kedvezményes fix értékekkel számolunk, egyben visszautalt arra, hogy a gáz és az áramárak, valamint az üzemanyagköltségek esetében is számítások igazolják, milyen tarifaemelkedést okozna a kínálat mesterséges szűkítése.

A Századvég számításai szerint (ami a földgáz esetében a 2024-es importmennyiséget vette alapul és a holland gáztőzsde irányadó árait), az új díjak jelentősen meghaladnák a hatályos, hatóságilag szabályozott árszinteket. A lakossági áramszámlák 3,6-szeresükre, a gázszámlák pedig 3,5-szeresükre növekednének. Egy átlagos magyar család jelenleg havi 6 564 forintot fizet áramért és 9906 forintot gázért, azaz a teljes energiaköltsége 16 470 forint. Az orosz energia tiltásával és a rezsicsökkentési program megszüntetésével ez 59 ezer forintra növekedne, ami havonta 43 ezer, évente pedig 510 ezer forintos többletkiadást jelentene.

Egy háztartás energiaigényét ugyanakkor elsősorban nem a jövedelme határozza meg,

hanem olyan tényezők, mint a lakóingatlan mérete, a háztartásban élők száma, a berendezések mennyisége vagy az eszközök hatékonysága. Ezt az összefüggést a magyar adatok is alátámasztják: hazánkban a különböző kereseti csoportok átlagos rezsiköltségiben kis eltérés tapasztalható. A legnagyobb kiadásai a legalacsonyabb jövedelmi ötödnek vannak (évente 209 ezer forint) a legkisebb kiadásai pedig a legtehetősebb ötödnek (192 ezer forint). A kettő közötti különbség 17 ezer forint.