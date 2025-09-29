Kiderült, mennyit spórolunk a rezsivédelemmel

Brüsszel a prioritásként kezelt REPowerEU csomag keretében végleg kitiltaná az orosz energiahordozókat az EU-ból. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke még augusztus 20-án jelentette be, hogy a brüsszeli irányvonallal összhangban szintén kivezetné az orosz olajat és gázt Magyarországról. Az ígéret önállósággal kecsegtet, de valójában nagyobb függéshez és drasztikus áremelkedéshez vezet, hiszen a kínálat lényegében változatlan kereslet mellett drasztikusan csökken.
Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője lapunk megkeresésére azt mondta, mind az áram, mind a gázszámlák a jelenlegi három és félszeresükre emelkednének, ha az átlagfogyasztás alatti kedvezményes fix értékekkel számolunk, egyben visszautalt arra, hogy a gáz és az áramárak, valamint az üzemanyagköltségek esetében is számítások igazolják, milyen tarifaemelkedést okozna a kínálat mesterséges szűkítése.
A Századvég számításai szerint (ami a földgáz esetében a 2024-es importmennyiséget vette alapul és a holland gáztőzsde irányadó árait), az új díjak jelentősen meghaladnák a hatályos, hatóságilag szabályozott árszinteket. A lakossági áramszámlák 3,6-szeresükre, a gázszámlák pedig 3,5-szeresükre növekednének. Egy átlagos magyar család jelenleg havi 6 564 forintot fizet áramért és 9906 forintot gázért, azaz a teljes energiaköltsége 16 470 forint. Az orosz energia tiltásával és a rezsicsökkentési program megszüntetésével ez 59 ezer forintra növekedne, ami havonta 43 ezer, évente pedig 510 ezer forintos többletkiadást jelentene.
Egy háztartás energiaigényét ugyanakkor elsősorban nem a jövedelme határozza meg,
hanem olyan tényezők, mint a lakóingatlan mérete, a háztartásban élők száma, a berendezések mennyisége vagy az eszközök hatékonysága. Ezt az összefüggést a magyar adatok is alátámasztják: hazánkban a különböző kereseti csoportok átlagos rezsiköltségiben kis eltérés tapasztalható. A legnagyobb kiadásai a legalacsonyabb jövedelmi ötödnek vannak (évente 209 ezer forint) a legkisebb kiadásai pedig a legtehetősebb ötödnek (192 ezer forint). A kettő közötti különbség 17 ezer forint.
A Tisza Párt energiaprogramja az egyes jövedelmi kategóriák közötti jelenleg minimális különbségeket is felnagyítaná. Magyar Péter intézkedése
a legtehetősebbeknek fájna legkevésbé
, itt a költségnövekmény évi 495 ezer forint lenne, míg a legrosszabbul járó, legalacsonyabb jövedelmi kategóriában az áram- és gázszámlák 540 ezer forinttal emelkednének éves szinten.
A villanyszámlák és a földgáz ára pedig ott rejlik az összefüggés, hogy a villamos energia előállításában földgázerőművek is részt vesznek, és az árak meghatározásánál a drágább termelési módokat veszik alapul, a földgáz ezekhez tartozik. Ha ennek a nyersanyagnak az ára többszöröződik, az beépül a végfelhasználói, jelen esetben lakossági árakba.
Ugyanígy drágulna az üzemanyag is, ha a kínálat szűkülne. Földrajzi és történelmi adottságai miatt Magyarország olajimportra szorul, és az igényeit az Ukrajna irányából érkező Barátság és a Horvátországon keresztül érkező Adria-kőolajvezetéken tudja fedezni. Jelenleg a magyar és a szlovák piac ellátásának több, mint kétharmadát a Barátság vezetéken beszerzett orosz olaj biztosítja. Amennyiben ez nem állna rendelkezésre, a régió országai két szinten is súlyos nehézségekkel szembesülnének. A Századvég számításai szerint a 2024-es hazai átlagárak, valamint az Európai Központi Bank árrugalmassági vizsgálata alapján, az új piaci egyensúly a jelenleginél jóval magasabb árak mellett alakulna ki: a benzinért literenként 1026 forintot, a gázolajért pedig 1051 forintot kellene fizetni. Az üzemanyag-drágulást azonban közvetett módon is éreznénk, hiszen a szállítási költségek negatív hatása begyűrűzne a gazdaság egészébe, rontva a megélhetési kilátásokat.
A számításokkal és azok nélkül is jól látható, az orosz energia tiltása tévút, a függőséget célszerű inkább diverzifikációval csökkenteni, azaz a lehető legtöbb beszállítónak megteremteni a piacra lépés lehetőségét. A növekvő kínálat javítja a versenyt, ami egyszerre csökkenti az árakat és a függőséget.