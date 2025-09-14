Hírlevél

Kosármezek milliárdokért – befektetés vagy drága hóbort?

Az NBA-rajongók és gyűjtők készülhetnek a szezon legnagyobb dobására. A neves brit aukciósház, a Sotheby’s hétvégén záruló „Court Icons” aukciója olyan mezeket és mérkőzéseken használt sportrelikvia különlegességeket kínál, amelyek nemcsak sporttörténeti értékkel bírnak, hanem befektetői szemmel is aranybányák lehetnek. De mennyit ér Stephen Curry meze?
aukcióNBAStephen CurrySotheby's aukciósház

A sportrelikvia gyűjtése nem pusztán rajongói szenvedély, hanem komoly befektetési lehetőség is, annak aki ért hozzá, és mer kockáztatni. Az NBA-mezek, a mérkőzéseken használt kosárlabdák és egyéb ereklyék értéke az elmúlt években meredeken emelkedett: rekordárakat láttunk Jordan-, LeBron- vagy Curry-mezeknél, és a trend folytatódik. A Sotheby’s és az NBA együttműködése új szintre emeli a sportrelikviák piacát. A szeptember 15-én záruló „Court Icons” aukció nem egyszerűen mezekről és labdákról szól, hanem a modern kosárlabda legnagyobb pillanatainak kézzelfogható darabjairól. 

sportrelikvia SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - APRIL 26: Stephen Curry #30 of the Golden State Warriors controls the ball in Game Three of the Western Conference First Round NBA Playoffs against the Houston Rockets at Chase Center on April 26, 2025 in San Francisco, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Ezra Shaw/Getty Images/AFP (Photo by EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Különleges NBA sportrelikvia árverés zajlik a Sotheby's aukciódháznál/Fotó: Ezra Shaw/Getty Images/AFP /  

Milyen sportrelikviák kerülnek most kalapács alá? 

A kínálatban szereplő tételek jellemzően mezek, amelyekben Stephen Curry vagy Nikola Jokic ikonikus teljesítményeket nyújtott, illetve olyan kosárlabdák, amelyeket Luka Doncic és Kyrie Irving dobált a Nyugati Főcsoportdöntőben. Ezek mind olyan ereklyék, amelyek sporttörténeti dokumentumok és befektetésnek sem utolsók. A gyűjtői piac az utóbbi években robbanásszerűen fejlődött. A Sotheby’s aukciói nemcsak üzleti események, hanem kulturális jelentőségük is van: hiszen minden árverésre kerülő tétel egy történetet mesél el, egy mérkőzést, egy pillanatot, egy rekordot. Amikor LeBron James mezét árverezik el, amelyben az idény első tripla-dupláját szerezte, vagy amikor Kevin Durant karácsonyi meccsen viselt szerelése kerül kalapács alá, az sokkal nagyobb érzelmi töltettel bír egy gyűjtő számára. 
 

De tényleg hiteles sportrelikvia mind? 

A Sotheby’s a világ egyik legrangosabb aukciósháza, az NBA pedig a legnépszerűbb kosárlabdaliga, és együtt hivatalos forrást kínálnak a rajongóknak, akik biztosak akarnak lenni abban, hogy amit megvásárolnak, az valóban a pályán történt meg. A hitelesítés, a fotó-egyeztetés és a részletes dokumentáció mind alátámasztják, hogy a gyűjtők eredeti, minőségi darabokhoz juthatnak. Ez teszi a „Court Icons” aukciót a szezon egyik legjobban várt eseményévé. 

 

Miért „nagy durranás” ez az aukció?

De mik azok a szempontok, amelyek a befektetők és a gyűjtők számára kiemelten érdekessé teszi ezt az aukcitó, vegyük sorra: 

1. Mérkőzéshez kötött teljesítmények 

Ha egy mez vagy labda egy olyan meccshez készült, ahol valami kiemelkedőt csinált a játékos (pl. tripla-dupla, nagy pontszám, rekord, jubileum), az növeli az értékét. Ilyen esetekben nem csak egy sima mez. 
2. Híres és ikonikus játékosok
Curry, LeBron, Jokic, Durant, Doncic, Irving — olyan nevek, melyeknek már eleve magas a presztízsük. Egy híres játékos mezének ára eleve magasabb, de ha valamelyik jelentős mérközéshez kapcsolódik, az növeli az értékét.
 3. Hitelesítés 
Amikor fényképek, hivatalos NBA-források igazolják, hogy az adott mezt tényleg azon a mérkőzésen volt viselték, az kulcsfontosságú a gyűjtők számára.  A hitelesítés növeli a bizalmat, ezáltal az árat. Ez a Sotheby’s - NBA aukció lényege, hiszen itt garantáltan eredeti minden tárgy. 
  4. Limitált esetleg ritkadarab vagy esemény
Mindig többet ér, ha egy neves játékosnak kevés meze jut el aukcióra, vagy ha olyan mérkőzésen viselte, amelyik mérföldkő a karrierjében. 

5. Érzelmi vagy kulturális faktor
Az NBA-emlékeknek erős rajongói vonzereje van: nem csak a sport szurkolóinak, hanem azoknak is, akiket csak maga a sztori érdekel. Egy konkrét meccs, egy konkrét játékos, egy konkrét teljesítmény egy olyan történetet is elmesél, amit sokan együtt éltek át. Ezek a tárgyaknak az értéket az érzelmi háttér is növeli.  

Az elmúlt 5 év legnagyobb NBA-relikvia eladásai közül kiemelkedik:

  •  Michael Jordan 1998-as meze, amit az utolsó szezonjában viselt, 10,091,000 USD-ért vettek meg – ez az eddigi legmagasabb ár, amit meccsen viselt, hitelesített mezért fizettek.
  •  2025 áprilisában egy Kobe Bryant mez 7 millió USD-ért kelt el, ez rekordnak számít a Bryant relikviák között.


 

 

