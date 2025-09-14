Kosármezek milliárdokért – befektetés vagy drága hóbort?

A sportrelikvia gyűjtése nem pusztán rajongói szenvedély, hanem komoly befektetési lehetőség is, annak aki ért hozzá, és mer kockáztatni. Az NBA-mezek, a mérkőzéseken használt kosárlabdák és egyéb ereklyék értéke az elmúlt években meredeken emelkedett: rekordárakat láttunk Jordan-, LeBron- vagy Curry-mezeknél, és a trend folytatódik. A Sotheby’s és az NBA együttműködése új szintre emeli a sportrelikviák piacát. A szeptember 15-én záruló „Court Icons” aukció nem egyszerűen mezekről és labdákról szól, hanem a modern kosárlabda legnagyobb pillanatainak kézzelfogható darabjairól.
A kínálatban szereplő tételek jellemzően mezek, amelyekben Stephen Curry vagy Nikola Jokic ikonikus teljesítményeket nyújtott, illetve olyan kosárlabdák, amelyeket Luka Doncic és Kyrie Irving dobált a Nyugati Főcsoportdöntőben. Ezek mind olyan ereklyék, amelyek sporttörténeti dokumentumok és befektetésnek sem utolsók. A gyűjtői piac az utóbbi években robbanásszerűen fejlődött. A Sotheby’s aukciói nemcsak üzleti események, hanem kulturális jelentőségük is van: hiszen minden árverésre kerülő tétel egy történetet mesél el, egy mérkőzést, egy pillanatot, egy rekordot. Amikor LeBron James mezét árverezik el, amelyben az idény első tripla-dupláját szerezte, vagy amikor Kevin Durant karácsonyi meccsen viselt szerelése kerül kalapács alá, az sokkal nagyobb érzelmi töltettel bír egy gyűjtő számára.
A Sotheby’s a világ egyik legrangosabb aukciósháza, az NBA pedig a legnépszerűbb kosárlabdaliga, és együtt hivatalos forrást kínálnak a rajongóknak, akik biztosak akarnak lenni abban, hogy amit megvásárolnak, az valóban a pályán történt meg. A hitelesítés, a fotó-egyeztetés és a részletes dokumentáció mind alátámasztják, hogy a gyűjtők eredeti, minőségi darabokhoz juthatnak. Ez teszi a „Court Icons” aukciót a szezon egyik legjobban várt eseményévé.
De mik azok a szempontok, amelyek a befektetők és a gyűjtők számára kiemelten érdekessé teszi ezt az aukcitó, vegyük sorra:
1. Mérkőzéshez kötött teljesítmények
Ha egy mez vagy labda egy olyan meccshez készült, ahol valami kiemelkedőt csinált a játékos (pl. tripla-dupla, nagy pontszám, rekord, jubileum), az növeli az értékét. Ilyen esetekben nem csak egy sima mez.
2. Híres és ikonikus játékosok
Curry, LeBron, Jokic, Durant, Doncic, Irving — olyan nevek, melyeknek már eleve magas a presztízsük. Egy híres játékos mezének ára eleve magasabb, de ha valamelyik jelentős mérközéshez kapcsolódik, az növeli az értékét.
3. Hitelesítés
Amikor fényképek, hivatalos NBA-források igazolják, hogy az adott mezt tényleg azon a mérkőzésen volt viselték, az kulcsfontosságú a gyűjtők számára. A hitelesítés növeli a bizalmat, ezáltal az árat. Ez a Sotheby’s - NBA aukció lényege, hiszen itt garantáltan eredeti minden tárgy.
4. Limitált esetleg ritkadarab vagy esemény
Mindig többet ér, ha egy neves játékosnak kevés meze jut el aukcióra, vagy ha olyan mérkőzésen viselte, amelyik mérföldkő a karrierjében.
5. Érzelmi vagy kulturális faktor
Az NBA-emlékeknek erős rajongói vonzereje van: nem csak a sport szurkolóinak, hanem azoknak is, akiket csak maga a sztori érdekel. Egy konkrét meccs, egy konkrét játékos, egy konkrét teljesítmény egy olyan történetet is elmesél, amit sokan együtt éltek át. Ezek a tárgyaknak az értéket az érzelmi háttér is növeli.
Az elmúlt 5 év legnagyobb NBA-relikvia eladásai közül kiemelkedik: