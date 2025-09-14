Kosármezek milliárdokért – befektetés vagy drága hóbort?

A sportrelikvia gyűjtése nem pusztán rajongói szenvedély, hanem komoly befektetési lehetőség is, annak aki ért hozzá, és mer kockáztatni. Az NBA-mezek, a mérkőzéseken használt kosárlabdák és egyéb ereklyék értéke az elmúlt években meredeken emelkedett: rekordárakat láttunk Jordan-, LeBron- vagy Curry-mezeknél, és a trend folytatódik. A Sotheby’s és az NBA együttműködése új szintre emeli a sportrelikviák piacát. A szeptember 15-én záruló „Court Icons” aukció nem egyszerűen mezekről és labdákról szól, hanem a modern kosárlabda legnagyobb pillanatainak kézzelfogható darabjairól.

Különleges NBA sportrelikvia árverés zajlik a Sotheby's aukciódháznál/Fotó: Ezra Shaw/Getty Images/AFP /

Milyen sportrelikviák kerülnek most kalapács alá?

A kínálatban szereplő tételek jellemzően mezek, amelyekben Stephen Curry vagy Nikola Jokic ikonikus teljesítményeket nyújtott, illetve olyan kosárlabdák, amelyeket Luka Doncic és Kyrie Irving dobált a Nyugati Főcsoportdöntőben. Ezek mind olyan ereklyék, amelyek sporttörténeti dokumentumok és befektetésnek sem utolsók. A gyűjtői piac az utóbbi években robbanásszerűen fejlődött. A Sotheby’s aukciói nemcsak üzleti események, hanem kulturális jelentőségük is van: hiszen minden árverésre kerülő tétel egy történetet mesél el, egy mérkőzést, egy pillanatot, egy rekordot. Amikor LeBron James mezét árverezik el, amelyben az idény első tripla-dupláját szerezte, vagy amikor Kevin Durant karácsonyi meccsen viselt szerelése kerül kalapács alá, az sokkal nagyobb érzelmi töltettel bír egy gyűjtő számára.



De tényleg hiteles sportrelikvia mind?

A Sotheby’s a világ egyik legrangosabb aukciósháza, az NBA pedig a legnépszerűbb kosárlabdaliga, és együtt hivatalos forrást kínálnak a rajongóknak, akik biztosak akarnak lenni abban, hogy amit megvásárolnak, az valóban a pályán történt meg. A hitelesítés, a fotó-egyeztetés és a részletes dokumentáció mind alátámasztják, hogy a gyűjtők eredeti, minőségi darabokhoz juthatnak. Ez teszi a „Court Icons” aukciót a szezon egyik legjobban várt eseményévé.

Miért „nagy durranás” ez az aukció?

De mik azok a szempontok, amelyek a befektetők és a gyűjtők számára kiemelten érdekessé teszi ezt az aukcitó, vegyük sorra: