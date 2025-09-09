Nagyszabású fejlesztés jön egy népszerű hazai strandfürdőnél

A Dömsöd Nagyközségben működő strandfürdő fejlesztésére, illetve új fogadóépület építésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Modus Vivendi Kft. Ez a vállalkozás végezheti el a nettó 284 millió forint értékű beruházást.

Megújul a dömsödi strandfürdő

Fotó: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

A dömsödi strandfürdő új fogadóépületében a következő helyiségeket alakítják ki:

Szociális blokk: gépészet, elsősegély, női mosdó, női öltözők, női WC, takarítószer raktár, akadálymentes mosdó, férfi mosdó, férfi öltözők, férfi WC, összesen 61,139 négyzetméter.

Étterem: főzőtér, közlekedő, raktár, zöldség előkészítő, hús-előkészítő, mosogató, közlekedő, akadálymentes/női mosdó, előtér, férfi mosdó, férfi WC, étterem, takarítószer raktár, előtér, raktár, öltöző, mosdó, tusoló, WC, hulladéktároló, összesen 141,855 négyzetméter.

Az új épület zárt terei összesen 202,994 négyzetmétert tesznek majd ki, hozzájuk csatlakozik egy fedett és nyitott terasz, összesen 159,121 négyzetméterrel.

Az ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó kivitelezési munkák is tartoznak, az alábbiak szerint:

burkolt felületek bontása: 797,54 négyzetméter,

meglévő, vagy részlegesen elbontott épületek bontása: 476,49 négyzetméter,

térburkolat építés: 791,84 négyzetméter,

zöldfelület kialakítás: 186,00 négyzetméter,

játszótér kialakítása játszóeszközökkel: 97,44 négyzetméter,

strandröplabda-pálya építése.

(Cikkünk kiemelt képe illusztráció!)