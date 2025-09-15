Súlyos szociális válság az EU legszegényebb tagállamában

A kontinens szociális térképe szélsőséges eltéréseket mutat. Míg Szlovéniában mindössze 1,8 százalék, Horvátországban 2,0 százalék, Lengyelországban pedig 2,3 százalék él súlyos nélkülözésben, addig Romániában ez az arány elérte a drámai 17,2 százalékot. Csak Bulgária (16,6 százalék) és Görögország (14,0 százalék) közelíti meg ezt a szintet. Az Eurostat kimutatása szerint az Európai Unióban 2024-ben az emberek 6,4 százaléka élt súlyos anyagi és társadalmi nélkülözésben. Ez kismértékű csökkenés a 2023-as 6,8 százalékhoz képest, de a szám önmagában kevés vigaszt nyújt. A legnagyobb vesztesek a fiatalok: a 18 év alattiak körében 7,9 százalék kényszerült nélkülözésre, míg a 18–64 éveseknél ez az arány 6,4 százalék, a 65 év felettieknél pedig 5,1 százalék volt. A nők minden korosztályban hátrányban vannak a férfiakhoz képest: 6,6 százalékukat érinti a szegénység, szemben a férfiak 6,2 százalékával.

Romániában minden hatodik ember nélkülöz. / Kép forrása: Eurostat

Romániában elszállóban a deficit és az infláció is

Keleti szomszédunk helyzete azért is különösen figyelemre méltó, mert a román gazdasági fundamentumok is megrendültek. Az ország jelenleg az EU legmagasabb költségvetési hiányát termeli, amely a GDP 10 százalékához közelít. Június óta megszorítások sorát vezették be, ám ennek ellenére a deficit alig csökken. Az infláció augusztusban 9,9 százalék volt, szeptemberben pedig szinte biztosan átlépi a 10 százalékot. Ehhez képest a nettó átlagbérek éves szinten csak 5,2 százalékkal nőttek, ami a statisztikai hivatal szerint a reálbérek 2,4 százalékos visszaesését jelenti éves alapon.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a román gazdaságot hosszú éveken át az állami költekezés és a lakossági túlfogyasztás hajtotta. Az importárút úgy fogyasztották, mintha nem lenne holnap, miközben az export egyre kevésbé fedezte ezt. Ennek következménye az elszabaduló külkereskedelmi hiány. A megszorítások célja éppen ennek fékezése, ám ennek ára éppen a fogyasztás látványos bezuhanása lehet.

A valutaalap további megszorításokat sürget

Az Antena3 CNN értesülései szerint Ilie Bolojan kormányfő nem hosszabbítja meg az alapvető élelmiszerekre szeptember 30-ig érvényes ársapkát. Ez október 1-jétől újabb áremelések hullámát indíthatja el, ami a lakossági terhek további növekedését vetíti előre. Nem véletlen, hogy a Nemzetközi Valutaalap 2027-ig további megszorításokat sürget.