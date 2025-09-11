Sokáig vártunk rá! Hivatalosan is vége a rettegett betegségnek Magyarországon

Hírlevél

Hazánk sikeresen megfékezte a kormány intézkedéseinek köszönhetően a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) betegséget, ennek eredményeként az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-i hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát – jelentette be Nagy István agrárminiszter. A száj- és körömfájás betegséggel kapcsolatos kérelmet a magyar állategészségügyi hatóság szakmai munkacsoportja nyújtotta be, amelyet a szervezet elfogadott, így országunk ismét mentesnek minősül a RSZKF betegségtől.
A ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) vírus jelenlétét a Nébih laboratóriuma 2025 tavaszán öt telepen (Kisbajcs, Levél, Darnózseli, Dunakiliti, Rábapordány) azonosította, a rendkívül veszélyes állatbetegséget előidéző kórokozó márciusi megjelenéséről az Origo is beszámolt. Április közepe óta egyetlen új esetet sem igazolt a hatóság. Ennek köszönhetően 2025. június 6-az utolsó védő- és megfigyelési körzetet, valamint a további korlátozás alá eső területetek is feloldották, ami a hazai korlátozások megszűnését is eredményezte. Továbbá a korlátozás alatt álló körzetek feloldásával újra zavartalanul folytatódhat az Európai Unión belüli kereskedelem.

szarvasmarha, ragadós száj- és körömfájás
Magyarország hivatalosan is mentes a ragadós száj- és körömfájás nevű veszélyes állatbetegségtől (illusztráció)
Fotó: Nagy István/Facebook

Ragadós száj- és körömfájás: Magyarország hivatalosan mentes a kórtól

A korlátozások feloldása után az állategészségügyi szakemberekből álló munkacsoport elkészítette Magyarország mentességi kérelmét. 

A bemutatott információk alapján a WOAH a kérelmet elfogadta és tájékoztatásuk alapján 2025. szeptember 10-től hazánk hivatalosan mentes az RSZKF betegségtől. 

írja az agrártárca.

A visszanyert mentesség jelentősen hozzájárulhat, hogy az ún. harmadik országokkal is helyreálljon a kereskedelem zavartalansága.

Magyarországon 50 éve nem fordult elő a jelentős gazdasági károkat okozó RSZKF betegség, amely most több mint 19 000 állatot érintett. A vírus azonosítását követően a hatóságok azonnal intézkedéseket vezettek be, Operatív Törzs alakult. A járvány alatt, valamint az utolsó kitörést követő hónapokban országosan több ezer gazdaságban, valamint a vadállományban is átfogó vizsgálatokat végeztek a szakemberek, mindenhol negatív eredménnyel, ami lehetővé tette a mentesség újbóli megítélésének kérelmezését.

A betegség jelenléte a magyarországi élelmiszerellátás biztonságát nem veszélyeztette.

Továbbra is kiemelten fontos a megelőzés és a folyamatos odafigyelés. Az állategészségügyi szakemberek országszerte folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állatállomány biztonságát fenntartsák. A gazdák szerepe továbbra is kulcsfontosságú: a járványügyi előírások következetes betartása elengedhetetlen az állatállomány védelméhez.

 

