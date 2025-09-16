Hírlevél

Rendkívüli

Oroszország nem kegyelmez: kemény üzenetet küldött a lengyel dróntámadás kapcsán

szaloncukor

Most érkezett! Ennek a változásnak nagyon nem fognak örülni az édesszájúak

48 perce
Olvasási idő: 8 perc
Kisebbek, pontosabban kisebb súlyúak lesznek idén a karácsonyi szaloncukrok csomagolásai, miután a gyártók sorra jelentik be ezirányú döntéseiket. Az ok főként az előállítói oldalon jelentkező költségnövekedés, elsősorban a kakaó világpiaci árának emelkedése. Az Origo már tavaly írt a hazai édességgyártók tájékoztatása alapján, hogy idén akár új fejezet is nyílhat a szaloncukor termékeknél, a karácsony a bejglik mellett hagyományosan legnépszerűbb édességeinél.
szaloncukorkarácsonyméretkiszerelés

Nagyjából 50 milliárd forintos a decemberi magyarországi édességforgalom, melynek sztárjai a klasszikus, valamint a kézműves szaloncukrok, melyekre összesen nagyjából 20 milliárd forintot költünk minden évben, 3-3,5 ezer tonnát vásárolva a karácsony elmaradhatatlan finomságaiból. Idén azonban nem csak azért változik meg a közelmúltban hungarikummá nyilvánított szaloncukrok világa, mert tavaly frissült a Magyar Élelmiszerkönyvben a szaloncukorra vonatkozó leírás – erről cikkünket itt találja –, hanem mert egyes szaloncukor-válogatások kisebb kiszerelésekben kerülnek hamarosan a boltok polcaira.

Elképesztő változás jön idén a szaloncukor termékek kínálatánál (illusztráció)
Elképesztő változás jön idén a szaloncukor termékek kínálatánál (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Kisebb csomagban érkezik számos szaloncukor fajta

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján folyamatosan nyomon követhető, hogyan változik (csökken) egyes élelmiszeripari termékek kiszerelési mennyisége a korábbiakhoz képest. Így ellenőrizhető az is, melyik gyártó, melyik válogatásának vagy csomagjának súlyát mérsékli az idei szezonban. Fontos tehát, hogy ebben az esetben nem a szemek méretének mérséklődéséről van szó, hanem arról, hogy a szaloncukrokat tartalmazó csomagok lesznek kisebbek és könnyebbek azzal, hogy a gyártók kevesebb szemet helyeznek el a csomagokban.

A nyilvántartást böngészve látható, hogy a gyártók és a forgalmazók az azonos jellegű, de többféle ízben készülő szaloncukor csomagjaiknál csökkentették a kiszerelési súlyokat, nagyjábók kéttucat termékről lehet szó. Hármat mutatunk példaként az eddig a gyártók által rögzített kiszerelés-változtatásokból, de az említett nyilvántartásban bárki ellenőrizni tudja, hogy az általa kedvelt fajtánál számítania kell-e kisebb szaloncukor-csomagra.

  • 2025. június 23-i a közzétételi dátuma a Bonbonetti Kft. bejelentésének, ami szerint az „Étcsokoládéval mártott citrom és narancs ízű zselés szaloncukor” a korábbi 300 grammos méretről 280 grammra mérséklődik. Érdekesség, hogy a magyar fogyasztók körében változatlanul a zselés szaloncukor a legkedveltebb.
  • A Vadász Csokoládé Kft. a „Vadász Édes és keserű szaloncukor” nevű termékének kiszerelését a korábbi 350 grammról 300 grammra mérsékelte a 2025. július 30-án megjelent közzététel szerint.
  • Változtat a Milka (a Mondelez Hungária Kft.) is több szaloncukor termékénél. Ezek közül az egyik a Milka 245g Oreos Szaloncukor, melynek mérete a mostani 245 gramm helyett korábban 300 gramm lett.

Arról, hogy a gyártók tervezik-e kivezetni valamelyik korábbi kiszerelésüket, szintén a kiszerelésváltozások adatlapjáról lehet tájékozódni.

Nemzetközi trend a méret- vagy kiszerelés-csökkentés

Annak, hogy a megszokott kiszerelések gyártói csökkentéséről elektronikusan és a boltokban is lehet tájékodózni vásárlásaink alkalmával, közvetlen előzménye az a tavaly március 1-jétől hatályos kormányzati döntés, melynek értelmében kötelező tájékoztatás indul a boltokban a „termékzsugorodásról”, vagyis arról, ha egy termék kiszerelését csökkenti a gyártó, miközben árát változatlanul hagyja.

Miként az Origo ebben a cikkében bemutatta, a kötelező tájékoztatás azt jelenti, hogy a meghatározott körbe tartozó boltoknak a bejáratnál jól látható módon az előírtaknak megfelelő táblát helyeznek el akkor, ha az ott kapható terméknek vagy termékeknek csökken a kiszerelése, miközben ára változatlan marad.

A tájékoztatást közvetlenül a terméknél (például a polcon, ahonnan a vásárló leveszi az árut) is el kell helyezni.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy nem országspecifikus vonás az, hogy a termékek alapanyagának nagyarányú drágulására a gyártó egy része nem, vagy nem csak a termékek árának emelésével, hanem méretének csökkentésével válaszol. A kakaó tartalmú édességek méretének zsugorodására, illetve a kakaótartalom mérséklésére több nemzetközi példát is találni az elmúlt évekből.

 

