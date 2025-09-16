Most érkezett! Ennek a változásnak nagyon nem fognak örülni az édesszájúak

Nagyjából 50 milliárd forintos a decemberi magyarországi édességforgalom, melynek sztárjai a klasszikus, valamint a kézműves szaloncukrok, melyekre összesen nagyjából 20 milliárd forintot költünk minden évben, 3-3,5 ezer tonnát vásárolva a karácsony elmaradhatatlan finomságaiból. Idén azonban nem csak azért változik meg a közelmúltban hungarikummá nyilvánított szaloncukrok világa, mert tavaly frissült a Magyar Élelmiszerkönyvben a szaloncukorra vonatkozó leírás – erről cikkünket itt találja –, hanem mert egyes szaloncukor-válogatások kisebb kiszerelésekben kerülnek hamarosan a boltok polcaira.

Elképesztő változás jön idén a szaloncukor termékek kínálatánál (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Kisebb csomagban érkezik számos szaloncukor fajta

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján folyamatosan nyomon követhető, hogyan változik (csökken) egyes élelmiszeripari termékek kiszerelési mennyisége a korábbiakhoz képest. Így ellenőrizhető az is, melyik gyártó, melyik válogatásának vagy csomagjának súlyát mérsékli az idei szezonban. Fontos tehát, hogy ebben az esetben nem a szemek méretének mérséklődéséről van szó, hanem arról, hogy a szaloncukrokat tartalmazó csomagok lesznek kisebbek és könnyebbek azzal, hogy a gyártók kevesebb szemet helyeznek el a csomagokban.

A nyilvántartást böngészve látható, hogy a gyártók és a forgalmazók az azonos jellegű, de többféle ízben készülő szaloncukor csomagjaiknál csökkentették a kiszerelési súlyokat, nagyjábók kéttucat termékről lehet szó. Hármat mutatunk példaként az eddig a gyártók által rögzített kiszerelés-változtatásokból, de az említett nyilvántartásban bárki ellenőrizni tudja, hogy az általa kedvelt fajtánál számítania kell-e kisebb szaloncukor-csomagra.

2025. június 23-i a közzétételi dátuma a Bonbonetti Kft. bejelentésének, ami szerint az „Étcsokoládéval mártott citrom és narancs ízű zselés szaloncukor” a korábbi 300 grammos méretről 280 grammra mérséklődik. Érdekesség, hogy a magyar fogyasztók körében változatlanul a zselés szaloncukor a legkedveltebb.

A Vadász Csokoládé Kft. a „Vadász Édes és keserű szaloncukor” nevű termékének kiszerelését a korábbi 350 grammról 300 grammra mérsékelte a 2025. július 30-án megjelent közzététel szerint.

Változtat a Milka (a Mondelez Hungária Kft.) is több szaloncukor termékénél. Ezek közül az egyik a Milka 245g Oreos Szaloncukor, melynek mérete a mostani 245 gramm helyett korábban 300 gramm lett.

Arról, hogy a gyártók tervezik-e kivezetni valamelyik korábbi kiszerelésüket, szintén a kiszerelésváltozások adatlapjáról lehet tájékozódni.