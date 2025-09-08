Hírlevél

Rendkívüli

Hatalmas botrány: elért egy NATO-tagországot a háború

vasúttörténet

Régi pompájában látható a teljeskörűen restaurált, több mint 110 éves kormányzói étkezőkocsi – képek

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
Egy nyaralóba befalazva rejtőzködött évtizedeken át a legendás Turán szerelvény egyik kocsija, amely a két világháború közti állami vezetők, mindenekelőtt Horthy kormányzó protokolláris jellegű utazásait szolgálta. A maga nemében páratlan, 110 éves (eredetileg személykocsiból 1937-ben átalakított) szalonkocsit első ízben a mai nappal tekintheti meg a szélesebb közönség szeptember végéig.
vasúttörténet

200 évvel ezelőtt, 1825-ben indult el a menetrend szerinti vasúti közlekedés Angliában, egy Stockton és egy Darlington nevű kisváros között. 1870-re Németországban már több mint 21 ezer kilométer, Franciaországban közel 19 ezer, míg Oroszországban valamivel több, mint 10 ezer kilométer a vasúthálózat hossza, így nem csoda, ha a társadalom vezetői hamar felfedezték maguknak az új, a korabeli közutaknál gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb közlekedési lehetőséget. A brit uralkodócsalád a világon elsőként 1842-ben építtetett saját udvari kocsit Adelaide királyné számára, majd 1897-re elkészült Viktoria királynő számára a Royal Train nevű hat kocsiból álló vonat. Az alábbi képen látható Turán szerelvény szalonkocsija látható, amely a két világháború közti magyar állami vezetők protokolláris jellegű utazásait szolgálta.

Újjászületett a Turán szerelvény 9-es számú szalonkocsija
Fotó: Facebook

Magyar vonatkozása elsőként a Ferenc József számára készült királyi külön szerelvénynek volt, amelyet jelenleg Prágában őriznek az ottani közlekedési és technikai múzeumban.

A Turán szerelvény a két világháború közti állami vezetők, mindenekelőtt Horthy kormányzó protokolláris jellegű utazásait szolgálta. A második világháborút követően hadizsákmánnyá átlényegült szerelvény egészen a ’70-es évekig állt a Csehszlovák politikai vezetők rendelkezésére, majd a selejtezést követően évtizedekig egy nyaralóba befalazva rejtőzködött a szenci tavak partján, mígnem a hétvégi ház felújításakor a szlovák vasútbarátok a 12 kocsiból álló Turán szerelvény 9-es számú szalonkocsijaként azonosították. 

Magyarországra visszatértét követően 2020-2021-ben először külsőleg újult meg, majd 2023-2024-ben a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusai és restaurátorai, a Máv Rail Tours munkatársaival együtt elkezdték  a kocsibelső teljes műemléki rekonstrukciójának.

A maga nemében páratlan, 110 éves (eredetileg személykocsiból 1937-ben átalakított) szalonkocsit első ízben a mai nappal tekintheti meg a szélesebb közönség szeptember végéig az elmúlt évtized során megújult vasútállomáson két évvel ezelőtt megnyitott vasúttörténeti kiállítás szomszédságában, Kenderesen.

Nézze végig a galériát, amely a Turán 9-es szalonkocsi megtaláláskori állapotát, valamint a felújítás Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusai és restaurátorai által felügyelt lépéseit mutatja:

Galéria: Megújul a 110 éves kormányzói étkezőkocsi – képek
Egy több mint 110 éves kormányzói étkezőkocsi helyreállítási munkálatai

 

 

 

 

