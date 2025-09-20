Hírlevél

Rendkívüli

Kiderült, miért sietett Zelenszkij a frontra, a helyzet súlyosabb, mint gondolnánk

iroda

Írógép, itatós papír és telefax – nosztalgikus fotók az egykori irodai életről

Az elmúlt 100 esztendőben elképesztő módon átalakult a technológia, amely rányomta a bélyegét a mindennapi életterekre is. Manapság a munkahelyekről, irodákból nem hiányozhatnak a számítógépek és a mobiltelefonok, míg az olyan kellékekre mint például az írógép vagy az itatós papír sokan már nem is emlékeznek. Képes összeállításunkban különleges életképeket mutatunk az egykori irodákról.
irodaszámítógépretró

Írógép, itatós papír és telefax – eszközök, amelyeket ma már minden munkahelyen leselejteztek. Eltűnésük leginkább a számítógép megjelenésének köszönhető, amelynek feltalálása mindörökre megváltoztatta a világot. 

A világ első általános célú elektronikus számítógépét 1946. február 14-én mutatták be nyilvánosan 

Az ENIAC - mint később láthatóvá vált - olyan jelentőséggel bírt, mint régen a kerék felfedezése. A ráépülő számítógépes forradalom hatalmas infrastruktúrát, új iparágakat és hihetetlen mennyiségű információ elérését hozta el a 2000-es évekre. Nem mellesleg teljesen átalakítva ezzel a dolgozók mindennapi életét.

Kattintson a galériára és nézze végig a különleges fotókat az egykori irodai életről és munkaeszközökről!

Galéria: Archív képeken az irodai élet
1/22
1913

 

