Írógép, itatós papír és telefax – nosztalgikus fotók az egykori irodai életről

Írógép, itatós papír és telefax – eszközök, amelyeket ma már minden munkahelyen leselejteztek. Eltűnésük leginkább a számítógép megjelenésének köszönhető, amelynek feltalálása mindörökre megváltoztatta a világot.

A világ első általános célú elektronikus számítógépét 1946. február 14-én mutatták be nyilvánosan

Az ENIAC - mint később láthatóvá vált - olyan jelentőséggel bírt, mint régen a kerék felfedezése. A ráépülő számítógépes forradalom hatalmas infrastruktúrát, új iparágakat és hihetetlen mennyiségű információ elérését hozta el a 2000-es évekre. Nem mellesleg teljesen átalakítva ezzel a dolgozók mindennapi életét.

