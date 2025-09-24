Mindörökre eltűnik a magyarok egyik kedvenc terméke a polcokról

Hírlevél

A legendás Fa szappan már a múlté, a Henkel ugyanis közel hét évtized után beszüntette a gyártását. A népszerű szappant sok fogyasztó gyerekkora óta használta, hiszen már 1954 óta forgalmazták a terméket.
szappanHenkeltermék

A Henkel megerősítette, hogy a szappant a továbbiakban nem gyártják és nem is értékesítik. A gyártó már az év elején eladta a szappan utolsó megmaradt készletét, most pedig már a drogériák és a webáruházak polcairól is kezdenek kifogyni a még készleten lévő termékek.

A Fa szappan - főként Németországban - több volt, mint pusztán higiéniai termék.
A Fa szappan - főként Németországban - több volt, mint pusztán higiéniai termék. 
Fotó: Unsplash

Ezért tűnik el a szappan

2022 nyarán a Henkel egyesítette mosószer- és testápolási részlegeit. A szappan eltűnése egy stratégiai átcsoportosításnak köszönhető; a gyártó ezentúl a keresettebb termékekre, például a tusfürdőkre és a dezodorokra kíván összpontosítani.  A céghez tartozó Fa márka új kínálata ezért most már csak tusfürdőket és dezodorokat tartalmaz. Szappantermékek a továbbiakban nem lesznek ebben a termékcsaládban. 

image

A Fa szappan - főként Németországban - több volt, mint pusztán higiéniai termék. Eredetileg a Henkel leányvállalata, a Dreiring dobta piacra „új stílusú finomszappanként”, és az 1960-as években kultikus státuszt ért el – nem utolsósorban a szemet gyönyörködtető reklámkampányoknak köszönhetően. A szappan különösen keresett volt az NDK-ban, és a nyugati életmód szimbólumának tekintették.

 

