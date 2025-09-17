Brutális szezonvégi leárazás két áruházban – soroljuk, mit érdemes vásárolni

Hírlevél

A nyárnak lassan vége, de most sem késő beszerezni a klasszikus nyári kellékeket, nyugágyakat, garnitúrákat, medencéket, főleg sokkal jobb áron, elvégre elállnak jövő nyárig. Berobbant a szezonvégi leárazás, a Praktiker és az OBI nyári kiárusításán a fentiek mellett most szerszámok, burkolatok, kertépítő elemek várják a felújítás előtt állókat. Aki felújít, most böngéssze át az akciós újságokat.
leárazásOBIakcióPraktiker

Aki halogatta a nyári felújítást vagy a kerti pihenősarok kialakítását, eljött az ár-értékben is tökéletes pillanat. A két nagy barkácsáruház hatalmas nyár végi akciót indított, a kiárusítások igazi kincsesbánya minden barkácsolónak és lakásfelújítónak, amikor minden forint számít. Most tényleg sokat spórolhat, aki alaposan végigböngészi a kínálatot, ugyanis a szezonvégi leárazás berobbant szeptemberben.

szezonvégi leárazás
Szezonvégi leárazás kezdődött a nagy barkácsáruházakban/Fotó: Shutterstock

A két áruház láthatóan meg akar szabadulni a megmaradt nyári készletektől, így kerti bútorok, sörpadok, grillek, medencék, napernyők, hűtőtáskák, kültéri lámpák és dekorációk most akár 30 százalékkal olcsóbban vihetők haza. De nemcsak a pihenésre gondoltak az áruházak, ugyanis fűnyírók szerszámok, fúrók, csiszolók, magasnyomású mosók és festékek, burkolatok, laminált padló komoly kedvezménnyel érhetők el, így az őszi karbantartási munkákhoz betárazhatnak az ezermesterek. Találhatunk a kertészkedéshez sok kiegészítőt, kerítéselemeket, locsolókat, ezek a jövő nyáron is jól fognak jönni.  A készlet nyilván véges, így érdemes gyorsan átgondolni, mire van szükség, és mennyit tudunk költeni.

Mit lehet a szezonvégi leárazáson beszerezni az Obiban?

  • Gránit kövek – 50 százalék kedvezménnyel 
  • Egyes konyhabútorok – 30 százalék kedvezménnyel 
  • Hintaágyak – 30 százalék kedvezménnyel 
  • Befőzőkellékek – 30 százalék
  • Kerti pavilonok –  25 százalék kedvezménnyel 
  • Kerti étkezőgarnitúra – 25 százalék kedvezménnyel

 

Mit árazott le a Praktiker?

  • Ventilátorok – akár 65 százalék kedvezménnyel 
  • Napernyőket és napellenzőket akár – 60 százalék kedvezménnyel 
  • Medencék – akár 50 százalék kedvezménnyel 
  • Egyes ventilátorokra óriási, akár 65 százalék kedvezménnyel 
  • Kerti bútorok – akár 50 százalék kedvezménnyel 
  • Egyes fürdőszobabútorok most – 20 százalék kedvezménnyel 

 

