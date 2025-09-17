Brutális szezonvégi leárazás két áruházban – soroljuk, mit érdemes vásárolni

Aki halogatta a nyári felújítást vagy a kerti pihenősarok kialakítását, eljött az ár-értékben is tökéletes pillanat. A két nagy barkácsáruház hatalmas nyár végi akciót indított, a kiárusítások igazi kincsesbánya minden barkácsolónak és lakásfelújítónak, amikor minden forint számít. Most tényleg sokat spórolhat, aki alaposan végigböngészi a kínálatot, ugyanis a szezonvégi leárazás berobbant szeptemberben.

Szezonvégi leárazás kezdődött a nagy barkácsáruházakban/Fotó: Shutterstock

A két áruház láthatóan meg akar szabadulni a megmaradt nyári készletektől, így kerti bútorok, sörpadok, grillek, medencék, napernyők, hűtőtáskák, kültéri lámpák és dekorációk most akár 30 százalékkal olcsóbban vihetők haza. De nemcsak a pihenésre gondoltak az áruházak, ugyanis fűnyírók szerszámok, fúrók, csiszolók, magasnyomású mosók és festékek, burkolatok, laminált padló komoly kedvezménnyel érhetők el, így az őszi karbantartási munkákhoz betárazhatnak az ezermesterek. Találhatunk a kertészkedéshez sok kiegészítőt, kerítéselemeket, locsolókat, ezek a jövő nyáron is jól fognak jönni. A készlet nyilván véges, így érdemes gyorsan átgondolni, mire van szükség, és mennyit tudunk költeni.

Mit lehet a szezonvégi leárazáson beszerezni az Obiban?

Gránit kövek – 50 százalék kedvezménnyel

Egyes konyhabútorok – 30 százalék kedvezménnyel

Hintaágyak – 30 százalék kedvezménnyel

Befőzőkellékek – 30 százalék

Kerti pavilonok – 25 százalék kedvezménnyel

Kerti étkezőgarnitúra – 25 százalék kedvezménnyel

Mit árazott le a Praktiker?