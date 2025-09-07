Ez a sziget a világ legszebbje – vízesések és gyönyörű öblök várják a nyaralókat

Egy felmérésből kiderült, hogy melyik a legnépszerűbb sziget – írta a Travel and Leisure magazin. Megnéztük, Bali gazdasága mennyire épül a turizmusra.

A gyönyörű szigeteket sokan választják kikapcsolódni

Fotó: Richard Schmitt / Shutterstock

A rangsor felállításához a platform több százmillió adatpontot elemzett, beleértve a vásárlói véleményeket, az eladások népszerűségét és az egyes helyszínek egyedi jellemzőit. Az összes adat áttekintése után Bali került az élre, amelyet a világ első számú sziget úti céljaként neveztek meg.

Kevesen tudják, de itt nem egy szigetről van szó

Bali valójában több kisebb szigetből áll Indonézia több ezer szigete közül, de vitathatatlanul az ország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. Élénk helyi kultúrája, gyönyörű templomai, fenséges vízesései, vulkánjai, nyugodt öblei és rizsteraszai minden látogatót lenyűgöznek. A búvárkodás szerelmesei a sziget északi részét részesítik előnyben, ahol ráják, szirticápák és teknősök között úszkálhatnak. Itt található emellett

Bali leghíresebb merülőhelye, az USAT Liberty hajóroncs,

amely lágykoralljaival, angyalhalaival, kerti angolnáival és más víz alatti csodáival csábítja a látogatókat.

A listán szereplő további népszerű úti célok között található

Phuket (Thaiföld),

Malé (Maldív-szigetek),

Sanya (Kína)

és Szingapúr.

Több turista érkezik egy évben, mint Szlovákia népessége

Bali gazdasága erősen függ a turizmustól, a sziget GDP-jének akár 60–70 százaléka is ebből a szektorból származik. Tavaly a látogatók száma meghaladta a 6,3 milliót, a turizmusból származó bevételek pedig 2025-re várhatóan 22,1 milliárd dollárra nőnek. A gazdasági növekedés ennek köszönhetően kiemelkedő volt: 2024-ben Bali GDP-je 5,48 százalékkal emelkedett. A legnagyobb élénkülést

a szálláshely-szolgáltatás

és vendéglátás,

az energiaellátás

és a feldolgozóipar

mutatta, amelyek mind közvetlenül kapcsolódnak a turizmushoz.

A turizmus közvetlenül és közvetve százezrek számára biztosít munkát, a hotel- és vendéglátóipari dolgozóktól kezdve a mezőgazdasági termelőkön át a kézművesekig.

Jelentős hatással van az infrastruktúra-fejlesztésre is, mivel a közlekedési hálózatok, szálláshelyek és szolgáltatások bővítése elengedhetetlenné vált a látogatók számának növekedésével. Ugyanakkor a turizmus robbanásszerű növekedése komoly fenntarthatósági kihívásokat is hozott magával: a környezeti terhelés, a vízhiány és a kulturális örökség megőrzése egyre sürgetőbb feladat.