Rendkívüli

turizmus

Ez a sziget a világ legszebbje – vízesések és gyönyörű öblök várják a nyaralókat

Bali lett a világ legszebb szigete egy friss kutatás szerint. Az ország gazdasága szinte teljes egészében a turizmusra épül, amely évente több milliárd dollárt hoz a szigetnek, és százezreknek biztosít megélhetést. A látogatók számának robbanásszerű növekedése azonban egyre nagyobb terhet ró az infrastruktúrára és a környezetre, ezért a helyi vezetés új fenntarthatósági intézkedésekkel próbálja megőrizni a sziget vonzerejét és kulturális értékeit.
turizmusBalinyaralás

Egy felmérésből kiderült, hogy melyik a legnépszerűbb sziget – írta a Travel and Leisure magazin. Megnéztük, Bali gazdasága mennyire épül a turizmusra.

Cave on the beach of Cala Luna from inside to the sea with two people sziget
A gyönyörű szigeteket sokan választják kikapcsolódni
Fotó: Richard Schmitt / Shutterstock

A rangsor felállításához a platform több százmillió adatpontot elemzett, beleértve a vásárlói véleményeket, az eladások népszerűségét és az egyes helyszínek egyedi jellemzőit. Az összes adat áttekintése után Bali került az élre, amelyet a világ első számú sziget úti céljaként neveztek meg.

Kevesen tudják, de itt nem egy szigetről van szó

Bali valójában több kisebb szigetből áll Indonézia több ezer szigete közül, de vitathatatlanul az ország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. Élénk helyi kultúrája, gyönyörű templomai, fenséges vízesései, vulkánjai, nyugodt öblei és rizsteraszai minden látogatót lenyűgöznek. A búvárkodás szerelmesei a sziget északi részét részesítik előnyben, ahol ráják, szirticápák és teknősök között úszkálhatnak. Itt található emellett

Bali leghíresebb merülőhelye, az USAT Liberty hajóroncs,

amely lágykoralljaival, angyalhalaival, kerti angolnáival és más víz alatti csodáival csábítja a látogatókat.

A listán szereplő további népszerű úti célok között található

  • Phuket (Thaiföld),
  • Malé (Maldív-szigetek),
  • Sanya (Kína)
  • és Szingapúr.

Több turista érkezik egy évben, mint Szlovákia népessége

Bali gazdasága erősen függ a turizmustól, a sziget GDP-jének akár 60–70 százaléka is ebből a szektorból származik. Tavaly a látogatók száma meghaladta a 6,3 milliót, a turizmusból származó bevételek pedig 2025-re várhatóan 22,1 milliárd dollárra nőnek. A gazdasági növekedés ennek köszönhetően kiemelkedő volt: 2024-ben Bali GDP-je 5,48 százalékkal emelkedett. A legnagyobb élénkülést

  • a szálláshely-szolgáltatás
  • és vendéglátás,
  • az energiaellátás
  • és a feldolgozóipar

mutatta, amelyek mind közvetlenül kapcsolódnak a turizmushoz.

A turizmus közvetlenül és közvetve százezrek számára biztosít munkát, a hotel- és vendéglátóipari dolgozóktól kezdve a mezőgazdasági termelőkön át a kézművesekig.

Jelentős hatással van az infrastruktúra-fejlesztésre is, mivel a közlekedési hálózatok, szálláshelyek és szolgáltatások bővítése elengedhetetlenné vált a látogatók számának növekedésével. Ugyanakkor a turizmus robbanásszerű növekedése komoly fenntarthatósági kihívásokat is hozott magával: a környezeti terhelés, a vízhiány és a kulturális örökség megőrzése egyre sürgetőbb feladat.

E kihívások kezelése érdekében Bali 2024-ben bevezette a látogatók számára kötelező turistadíjat, amelynek célja a környezetvédelem és a kulturális értékek megőrzése. A sziget így egyszerre igyekszik fenntartani gazdasági növekedését és megóvni természeti, valamint kulturális kincseit, hogy továbbra is a világ egyik legvonzóbb turisztikai célpontja maradhasson.

