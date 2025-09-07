Ez a sziget a világ legszebbje – vízesések és gyönyörű öblök várják a nyaralókat

Egy felmérésből kiderült, hogy melyik a legnépszerűbb sziget – írta a Travel and Leisure magazin. Megnéztük, Bali gazdasága mennyire épül a turizmusra.
A rangsor felállításához a platform több százmillió adatpontot elemzett, beleértve a vásárlói véleményeket, az eladások népszerűségét és az egyes helyszínek egyedi jellemzőit. Az összes adat áttekintése után Bali került az élre, amelyet a világ első számú sziget úti céljaként neveztek meg.
Bali valójában több kisebb szigetből áll Indonézia több ezer szigete közül, de vitathatatlanul az ország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. Élénk helyi kultúrája, gyönyörű templomai, fenséges vízesései, vulkánjai, nyugodt öblei és rizsteraszai minden látogatót lenyűgöznek. A búvárkodás szerelmesei a sziget északi részét részesítik előnyben, ahol ráják, szirticápák és teknősök között úszkálhatnak. Itt található emellett
Bali leghíresebb merülőhelye, az USAT Liberty hajóroncs,
amely lágykoralljaival, angyalhalaival, kerti angolnáival és más víz alatti csodáival csábítja a látogatókat.
A listán szereplő további népszerű úti célok között található
Bali gazdasága erősen függ a turizmustól, a sziget GDP-jének akár 60–70 százaléka is ebből a szektorból származik. Tavaly a látogatók száma meghaladta a 6,3 milliót, a turizmusból származó bevételek pedig 2025-re várhatóan 22,1 milliárd dollárra nőnek. A gazdasági növekedés ennek köszönhetően kiemelkedő volt: 2024-ben Bali GDP-je 5,48 százalékkal emelkedett. A legnagyobb élénkülést
mutatta, amelyek mind közvetlenül kapcsolódnak a turizmushoz.
A turizmus közvetlenül és közvetve százezrek számára biztosít munkát, a hotel- és vendéglátóipari dolgozóktól kezdve a mezőgazdasági termelőkön át a kézművesekig.
Jelentős hatással van az infrastruktúra-fejlesztésre is, mivel a közlekedési hálózatok, szálláshelyek és szolgáltatások bővítése elengedhetetlenné vált a látogatók számának növekedésével. Ugyanakkor a turizmus robbanásszerű növekedése komoly fenntarthatósági kihívásokat is hozott magával: a környezeti terhelés, a vízhiány és a kulturális örökség megőrzése egyre sürgetőbb feladat.
E kihívások kezelése érdekében Bali 2024-ben bevezette a látogatók számára kötelező turistadíjat, amelynek célja a környezetvédelem és a kulturális értékek megőrzése. A sziget így egyszerre igyekszik fenntartani gazdasági növekedését és megóvni természeti, valamint kulturális kincseit, hogy továbbra is a világ egyik legvonzóbb turisztikai célpontja maradhasson.