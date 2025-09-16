Hírlevél

Rendkívüli

Hihetetlen felfedezés: ezzel jelentősen csökkentheti a ráksejtek szaporodását

NAV

Megszólalt a NAV: több pénzt kapnak a háromgyerekes anyák, ha ezt megteszik

A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik – így például a munkabér – után. Az a háromgyermekes anya, aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, válassza a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA); az adóelőleg-nyilatkozat október 1-től a legegyszerűbben ezen keresztül adható be.
Újabb jelentős intézkedés élesedik a kormány családokat, illetve a gyereknevelést támogató döntéseiből: már a háromgyermekes anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá az új adókedvezményre, amely átlagosan havi 106 ezer forinttal növeli a nagycsaládosok nettó jövedelmét. A kedvezményre minden édesanya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt. Az szja-mentességet jelentő kedvezmény tehát nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) most arról adott tájékoztatást, hogy mit kell tennik az érintett édesanyáknak annak érdekében, hogy már októberre vonatkozóan nagyobb jövedelmet kaphassanak.

nagycsalád, szja-mentesség
Október 1-jétől érvényes a háromgyerekes édesanyák szja-mentessége (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Szja-mentesség: ezt kell tenni az évközbeni érvényesítéshez

A NAV tájékoztatása szerint a kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például

  • a munkabérre, 
  • a vállalkozói kivétre, 
  • a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is 

érvényesíthető. 

Ez azt jelenti, hogy a háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól.

A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. 

Ha a szülők jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor havonta 990 000 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek, ami 148 500 forint megtakarítást jelenthet. A szülők az őket megillető családi kedvezményből azt az összeget, amit az összevont adóalapba tartozó jövedelmükből nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.

Aki a kedvezményt már év közben igénybe szeretné venni, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, kifizetőjének.

 Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg 2025. október 1-től, így a kedvezmény már a novemberben utalt októberi fizetésben érvényesül. Természetesen a kedvezmény a jövő évi szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető.

Mától elérhető a NAV – legújabb szja-kedvezménnyel kibővült – 73. számú információs füzete, amelyben már a három gyermeket nevelő anyák kedvezményéről is megtalálható minden fontos információ.

 

