Meglepő fordulat: hamarosan ezt a növény termeszthetik az egyik leggyakrabban a hazai gazdák

Magyarországon idén a szójatermesztés már meghaladta a korábbi évek átlagát, a termésmennyiség megközelíti a 200 ezer tonnát. A nagy nemzetközi szervezetek előrejelzése szerint pedig az Európai Unióban 2034-ig várhatóan további 23 százalékkal fog emelkedni a szója vetésterülete - mondta el az Agrarszektornak Bene Zoltán, a Karintia Kft. vezetője.

Kell a hazai szója a GMO-mentességhez. Fotó: Fotokostic / Shutterstock

A szójatermesztés területe és hozama is egyre emelkedik Magyarországon

A szója lehet a jövő egyik kulcsszereplője, amely az elmúlt években bizonyítani tudta a létjogosultságát. A 2022-es és 2023-as évben a tavaszi nagykultúrák közötti jövedelmezőségi versenyben a szója lett a győztes, míg a tavalyi évben sem vallott kudarcot a második helyezéssel. Az előzetes becslések szerint 2025-ben is ezüstérmes lehet a napraforgó mögött, melynek oka nem feltétlenül termésátlagban, hanem a piaci értékesítési árakban keresendő.

Az Agrárminisztérium szerint nemcsak tér van a bővítésre, hanem igény is. A kormány ezért kiemelten támogatja a szójatermesztőket mind hazai, mind uniós forrásokból. Nagy István agrárminiszter elmondta: a szemes fehérjenövények termeléshez kötött támogatására tavaly 122 ezer hektárra adtak be kérelmet, 5626 gazdálkodónak több mint 7,8 milliárd forint jutott. Idén kisebb területre érkezett igény, ami magasabb támogatási szintet jelenthet. A minisztérium becslései szerint idén 87 ezer hektáron termesztenek szóját az országban, ami 22 százalékkal haladja meg az ötéves átlagot. Ez a mennyiség nemcsak a hazai ellátást, hanem az exportlehetőségeket is erősítheti.

A megtermelt termés piacképessége felértékelődött, márpedig a szója tekintetében még közelében sem vagyunk az önellátásnak, sem Magyarországon, sem pedig az Európai Unióban.

Hazai szója kell a GMO-mentességhez

Az importtól való függés csökkentése érdekében az uniós növényifehérje-termelés fellendítését célzó stratégiát dolgoz ki az Európai Unió. És Magyarország célja is hasonló, a GMO-s szója importjának kiváltását az agrártárca is fontosnak tartja.

Az Agrárminisztérium prioritásként kezeli az évi több százezer tonna import– zömében GMO-s – szójadara kiváltását, és GMO-mentes takarmánybázis létrehozását, amihez nem csupán a termesztés fenntartható bővítésére van szükség, hanem a hazai feldolgozás fejlesztésére is, amihez a tárca szerint megvannak a szükséges a támogatáspolitikai eszközök.