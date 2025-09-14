Még érdemes felkeresni Európa Baliját, ilyenkor is csodás az idő

Ezt a festői spanyol üdülőhelyet „Európa Balijának” is nevezik, mivel hosszú, homokos strandjai, bohém és laza hangulata, valamint világszínvonalú vízisportolási lehetőségei valódi trópusi paradicsomi hangulatot biztosítanak. A Spanyolország legdélebbi csücskén található kisváros, Tarifa az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger találkozási pontja, ahonnan pazar kilátás nyílik az afrikai kontinens észak-nyugati szegletére.
Tarifa a vízisportok igazi paradicsoma: a gyakran fújó erős szelek miatt az európai kontinens kiteszörf fővárosának tartják, de sznorkelezésre és búvárkodásra is van lehetőség, például a Strait Természetvédelmi Parkban, ahol a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán találkozási pontjánál – emeli ki a Metro.
Hatalmas, fehér homokos strandokkal büszkélkedhet, amelyek trópusi hangulatot idéznek. A Playa de Valdevaqueros különösen népszerű „Bali-szerű” hangulata miatt. A Playa de Bolonia közelében római romok is felfedezhetők, a Playa de Los Lances a kiteszörfözés kedvelőinek ideális hely, míg a Punta Paloma azoknak ajánlott, akik egy kis elvonulásra vágynak. De a Chiringuito Tanaganát sem érdemes kihagyni. Tarifa strandjai egyáltalán nem olyanok, mint a malagai vagy marbellai rendezett strandok, azoknál sokkal vadabbak.
Tarifa óvárosa olyan, mintha Ibiza régi városrészének a „mini változata” lenne: nincsenek üzlet- és gyorséttermi láncok, csak független butikok és éttermek.
Összességében a városka laza hangulatot kínál, gondtalan, lélekteli bohém bájjal, ugyanakkor nyugodt légkörrel rendelkezik, ami vonzó a napsütésre vágyók és a kulturális turisták számára egyaránt.
Utóbbiak felkereshetik a történelmi helyszíneket, köztük az ősi Castillo de Guzmán El Bueno középkori erődítményt, és a jó állapotban fennmaradt római várost, Baelo Claudiát.
Tarifának nincs saját repülőtere, a gibraltári légikikötő a legközelebbi, ahonnan körülbelül egy órás autóút a spanyol üdülőparadicsom. Leszállás után vagy a visszautazás előtt érdemes akár egy-két napot eltölteni Gibraltáron is, ahol rengeteg látnivaló található, beleértve a híres Gibraltári-sziklát.
Tarifa kisvárosáról külön nem állnak rendelkezésre turisztikai adatok, de a Spanyolország egészére vonatkozó, első féléves statisztikák adatok erős emelkedő trendet mutatnak, ugyanis az év első hat hónapjában a külföldi turisták száma meghaladta a 44,5 millió főt, az év egészére pedig összességében 4,5 százalékos növekedésre számítanak. Miután Tarifa turizmusát nagymértékben befolyásolják a strandjai, valamint a szabadidős sporttevékenységek, ezért a forgalom alakulása inkább a második féléves adatokból szűrhető le.
2024-ben Spanyolország egyébként rekordszámú, 94 millió látogatót fogadott, ami 10 százalékkal haladta meg az előző évi adatot. A turisztikai ágazat éves szinten körülbelül a GDP mintegy 13 százalékát adja.