Társasági adó Tisza módra – leálló beruházások és milliárdos tőkekivonás jöhet

Kiszivárogtak a Tisza Párt adótervei, amely szerint megemelnék a cégadót kormányra jutásuk esetén. A társasági adó drasztikus emelése számos kedvezőtlen hatást gyakorolna a teljes magyar gazdaságra: az elmúlt 15 év alatt nagyjából 1 millió munkahely jött létre, amelyek nagy részét külföldi társaságok biztosítják. Az eddig folyamatosan növekvő külföldi tőke beruházás (FDI) áramlására ugyancsak hatással lenne az adóemelés, valamint a már itt lévő külföldi nagyvállalatok fejlesztései, bővítései is megakadnának. A versenyképesség fenntartásának egyik záloga az alacsony adózási környezet, valamint az ezzel összefüggő tervezhetőség – olvasható az Oeconomus legújabb elemzésében.

Katasztrofális következményei lennének a társasági adó emelésének / Forrás: Facebook

A társasági adó emelésével sokan elvesztenék munkájukat

A magyarországi FDI-áramlás tekintetében az elmúlt 15 évet folyamatos növekedés jellemezte. A tőkeáramlás fokozását elősegítette

a stabil politikai helyzet,

a kedvező adózási környezet megteremtése, valamint

a banki- és pénzügyi háttér biztosítása.

További fontos szempont volt a vállalatok részéről az ország földrajzi elhelyezkedése, valamint fejlett infrastruktúrája is. A területi megoszlás alapján a legtöbb külföldi vállalat Budapesten található: összesen 15 258 darabot vettek számba 2023-ban. A vármegyék közül kiemelkedik Győr-Moson-Sopron, ahol 1 145 külföldi vállalat működött 2023-ban. Adóemelés esetén a foglalkoztatási létszám csökkenésével, a termelési kapacitás is zsugorodna. A termelés csökkentésével visszaesne a vállalat exportkapacitása is, amely ezáltal már nem csak a társaság saját, de a teljes magyar kivitel teljesítőképességére hatással lenne.

Felborulna a külkereskedelmi egyensúly

Egyfajta törvényszerűség, hogy ha az export csökken, akkor az import növekszik, ami így külkereskedelmi egyensúlytalansághoz, a külkereskedelmi mérleg deficitjéhez vezet. A legtöbb Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalat exportra termel, így társasági adóemelés esetén nagy valószínűséggel inkább áthelyezi a gyártóegységet olyan országba, ahol kedvezőbb az adózási környezet.