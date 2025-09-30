Hírlevél

Hosszú órákon át szenvedhetett halála előtt Kaszás Nikolett?

Társasági adó Tisza módra – leálló beruházások és milliárdos tőkekivonás jöhet

A Tisza kormányra kerülése esetén 9-ről 25 százalékra emelné a cégadót. A társasági adó megemelése elriasztaná a külföldi tőkét, csökkenne a foglalkoztatás, alapjaiban veszélyeztetné Magyarország versenyképességét. Az Oeconomus legfrissebb elemzése szerint veszélybe kerülnének az elmúlt 15 év gazdasági sikerei, ha megvalósulnának Magyar Péterék megszellőztetett adótervei.
Tisza Párttársasági adóbefektetés

Kiszivárogtak a Tisza Párt adótervei, amely szerint megemelnék a cégadót kormányra jutásuk esetén. A társasági adó drasztikus emelése számos kedvezőtlen hatást gyakorolna a teljes magyar gazdaságra: az elmúlt 15 év alatt nagyjából 1 millió munkahely jött létre, amelyek nagy részét külföldi társaságok biztosítják. Az eddig folyamatosan növekvő külföldi tőke beruházás (FDI) áramlására ugyancsak hatással lenne az adóemelés, valamint a már itt lévő külföldi nagyvállalatok fejlesztései, bővítései is megakadnának. A versenyképesség fenntartásának egyik záloga az alacsony adózási környezet, valamint az ezzel összefüggő tervezhetőség – olvasható az Oeconomus legújabb elemzésében.

A szemétbe dobta a Tisza-adóról tájékoztató szórólapokat a momentumos képviselő. Társasági adó (Forrás: Facebook)
Katasztrofális következményei lennének a társasági adó emelésének / Forrás: Facebook

A társasági adó emelésével sokan elvesztenék munkájukat

A magyarországi FDI-áramlás tekintetében az elmúlt 15 évet folyamatos növekedés jellemezte. A tőkeáramlás fokozását elősegítette 

  • a stabil politikai helyzet, 
  • a kedvező adózási környezet megteremtése, valamint 
  • a banki- és pénzügyi háttér biztosítása. 

További fontos szempont volt a vállalatok részéről az ország földrajzi elhelyezkedése, valamint fejlett infrastruktúrája is. A területi megoszlás alapján a legtöbb külföldi vállalat Budapesten található: összesen 15 258 darabot vettek számba 2023-ban. A vármegyék közül kiemelkedik Győr-Moson-Sopron, ahol 1 145 külföldi vállalat működött 2023-ban. Adóemelés esetén a foglalkoztatási létszám csökkenésével, a termelési kapacitás is zsugorodna. A termelés csökkentésével visszaesne a vállalat exportkapacitása is, amely ezáltal már nem csak a társaság saját, de a teljes magyar kivitel teljesítőképességére hatással lenne. 

Felborulna a külkereskedelmi egyensúly

Egyfajta törvényszerűség, hogy ha az export csökken, akkor az import növekszik, ami így külkereskedelmi egyensúlytalansághoz, a külkereskedelmi mérleg deficitjéhez vezet. A legtöbb Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalat exportra termel, így társasági adóemelés esetén nagy valószínűséggel inkább áthelyezi a gyártóegységet olyan országba, ahol kedvezőbb az adózási környezet.

Összességében a társasági adó emelésének lehetősége a külföldi tőkeáramlás magyarországi helyzetére kedvezőtlen lenne. A tőkeáramlás mindenképpen visszafogottabbá válna, valamint a magasabb adó miatt a társaságok jelentős része dönthet a kivonulás mellett, ami magas értékű tőkekivonást eredményezhet. Azok a cégek, amelyek maradnak, nagy valószínűséggel a humán erőforrás racionalizálása mellett döntenének, amely a magyar foglalkoztatottsági adatokra és a teljes gazdaságra is negatívan hatna. Fontos azt is figyelembe venni, hogy a társasági adó emelésével nem csupán a külföldi irányítású Magyarországon működő vállalatok helyzete nehezedne, de a hazai vállalatok, vállalkozások számára is plusz költségek, emelkedő kiadások merülnének fel. Mindez erőteljesen visszafogná a vállalkozói kedvet, csökkentené a versenyt, így összességében a teljes nemzetgazdaságra hátrányosan hatna.

 

