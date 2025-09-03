Budapest a világ harmadik legjobb városa lett egy fontos szempontból

A covid-világjárvány óta a távmunka jelentősége a világ számos vállalatánál felértékelődött. Ez a fajta rugalmasság megnyitotta az utat a digitális nomádok előtt, hogy olyan „munkahelyeket” keressenek, amelyek ideális körülményeket biztosítanak a munkavégzéshez, ugyanakkor a munkájukat környezetváltozással párosíthassák.

Budapest világszinten a harmadik legalkalmasabb a távmunka szempontjából

Fotó: Mike Cox / Unsplash

Távmunka: ezek a legfontosabb adottságok

Az International Workplace Group évről évre elkészíti az erre a célra legalkalmasabb helyeknek a rangsorát, méghozzá 12 tényező alapján értékelve a városokat, beleértve a szélessávú internet sebességét, a közlekedési költségeket, az éghajlatot, a rugalmas munkaterületek elérhetőségét és a természethez való hozzáférést.

Nemrég tették közzé az idei rangsort, amelynek Tokió végzett az élén. A megszerezhető 120 pontból magas, 91-es pontszámot kapott a japán főváros; a kiemelkedő pontarányt a kiváló szélessávú internet sebességért, a világszínvonalú közlekedési infrastruktúráért és biztonságért kapta a távolkeleti metropolisz. Tokió közelsége a hegyekhez, a tengerparti régiókhoz és a nemzeti parkokhoz további jelentős előny volt.

Kiemelendő Japán új digitális nomádok számára kibocsátott vízuma is, amelyet 2024 áprilisában vezettek be, és amely lehetővé teszi birtokosai számára, hogy akár hat hónapig is az országban tartózkodhassanak – szintén elismerést kapott a rangsor kialakítása során. A pályázóknak rendelkezniük kell legalább 10 millió jen (kb. 24,28 millió forint) éves jövedelemmel, valamint nemzetközi egészségbiztosítással. A vízum célja, hogy Japánt vonzóbbá tegye a külföldiek számára, megismerhessék a helyi kultúrát, miközben úgy érezhetik, mintha továbbra is otthonról dolgoznának.

A második helyen Rio de Janeiro, a harmadikon pedig Budapest áll.

Íme a teljes tízes rangsor: