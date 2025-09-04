Új szintre lép a Mathias Corvinus Collegium és az MBH Bank együttműködése

A Mathias Corvinus Collegium (MCC), a Kárpát-medence vezető tehetséggondozó intézménye és az MBH Bank, Magyarország egyik vezető hitelintézete stratégiai együttműködési megállapodásban rögzítette, hogy az MCC ingyenes, magas színvonalú oktatási és nevelési programjait tovább erősítve, az MBH Bank aktív szerepet vállal a jövő generációinak pénzügyi edukációjában és karrierjük támogatásában.

Tehetséggondozó program indul az MCC-n az MBH Bank jóvoltából. / Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Az MCC és az MBH Bank között már eddig is szoros szakmai kapcsolat állt fenn, hiszen az MBH Bank több éve kiemelt támogatója az MCC Fesztnek, Közép-Európa egyik legnagyobb szellemi és kulturális fesztiváljának. A bank vezetői rendszeresen tartanak előadásokat az MCC rendezvényein, képviselőik az idei MCC Karriernapon kiállítóként is bemutatkoztak a diákoknak.

Online kurzussal és szervezetlátogatási lehetőséggel segíti az MBH a hallgatók oktatását

A 2025/2026-os tanévtől az együttműködés új szintre lép: az MBH Bank hallgatói tanácsadói projektet indít az MCC Vezetőképző Akadémia résztvevői számára, szakértői előadásokat tart az MCC egyetemi programján belül, online kurzust biztosít az MCC Plusz applikációban, valamint szervezetlátogatási lehetőséget kínál az MCC Budapest Fellowship program nemzetközi kutatóinak. A bank emellett továbbra is részt vesz az MCC szakmai rendezvényein és versenyein.

Az MBH Bank célja az együttműködéssel, hogy a hagyományos oktatáson túl gyakorlati, piacképes pénzügyi tudást adjon át a hallgatóknak, miközben lehetőséget teremt a tehetségek bevonására a pénzügyi szektor szakember- és vezetői utánpótlásába.

„Az MBH Bank számára mind a fiatalok pénzügyi edukációja, mind a tehetséggondozás kulcsfontosságú, ezért kiemelt partnerként tekintünk az oktatási intézményekre. Örömmel állunk az MCC mellé, hogy közösen segítsük a jövő értékteremtő generációjának fejlődését” – nyilatkozta Puskás András, az MBH Bank államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, kommunikációért, ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese.

A két szervezet között létrejött megállapodás nagymértékben hozzájárul az MCC azon céljához, hogy minél több, sokoldalúan felkészült diák kerüljön ki az iskolapadokból.