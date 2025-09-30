Hírlevél

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

Ezek a telefonok vagyonokat érhetnek. Ön is nézze meg a fiókját!

Ha Önnél is hevernek régi mobiltelefonok a fiókban, akkor itt az ideje, hogy előkeresse azokat. Hiszen akár igazi kincsre is bukkanhat. Az alábbi képeken bemutatott telefonokért ugyanis meglepően sokat fizethetnek a gyűjtők.
A legtöbb ember lakásában nem egy régi mobiltelefon hever. De mielőtt végleg kiselejteznénk azokat, érdemes alaposan utánajárni, hogy vajon az egyes modellek mennyit is érnek manapság a piacon. Néhány a legrégebbi telefonok közül ugyanis keresett gyűjtői darab lett – különösen, ha még az eredeti csomagolásukban vannak.

Vannak telefonok, amelyek szó szerint kincset érnek. Fotó: Shutterstock /
Vannak telefonok, amelyek szó szerint kincset érnek. Fotó: Shutterstock /  

Ezek a telefonok, szó szerint kincset érnek

Motorola DynaTAC 8000x

Motorola DynaTAC 8000x telefon Fotó: Shutterstock

A világ első mobiltelefonja 1983-ból igazi kincs a gyűjtők számára. Egy kilogrammos súlyával és 33 cm-es hosszával ma már egyenesen komikus látványt nyújt. Egy jó állapotban megőrzött példány azonban akár 3 millió forintot, eredeti csomagolásban pedig akár 49 millió forintot is érhet.

