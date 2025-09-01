A drágább mindig jobb? Így verhetnek át a mosószerekkel

Az Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma 39 folyékony, színes textíliához való mosószert, 14 színes textíliához való mosóport és 19 mosókapszulát hasonlított össze különböző szempontok alapján. Az összehasonlító vizsgálatok kiterjedtek többek között az anionos felületaktív anyag, a szappan típusú felületaktív anyag, valamint a sómentes összes felületaktív anyag tartalomra is – számolt be a hatóság legfrissebb terméktesztjükről.

Itthon forgalmazott mosószerek terméktesztjét végezte el nemrégiben a hatóság/ Fotó: Shutterstock

A termékteszt szerint erre érdemes figyelni

A fogyasztók vásárlási döntését segítendő, a vizsgálatok azt is megmutatták, mekkora egy javasolt adag mosószer felületaktív anyagtartalma, ami azért bír jelentőséggel, mert

a felületaktív anyagtartalom azt jelzi, hogy a mosószer összetételében mennyi a ténylegesen hatékony tisztító hatású felületaktív anyagok aránya, azaz a mosószer mekkora része áll valójában tisztító komponensekből, nem pedig vízből vagy egyéb segédanyagokból.

Minél magasabb ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb a mosószer.

A vizsgált termékeknél meglehetősen nagy a szórás e tekintetben: folyékony mosószernél például a sómentes összes felületaktív anyag tartalom 3-43 tömegszázalék, mosóporoknál 2-13 között, míg mosókapszuláknál 3-82 tömegszázalék között mozog, tehát e körben érdemesebb a magasabb számot mutató termékeket választani.

Ennyibe kerül egy mosás

A vizsgálatok kiterjedtek arra is, hogy adott termék vonatkozásában hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint. E körben is rendkívül nagy a szórás.

Folyékony mosószernél egy mosás költsége 29 és 244 forint között található adagonként, mosóporoknál 43 és 198 forint közötti, míg mosókapszuláknál 56 és 324 forint közötti sávban mozog.

A fogyasztóvédők szerint a tudatos döntés meghozatalakor érdemes a felületaktív anyag tartalom mellett az árat is figyelembe venni. Dr. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a három termékkategóriára vonatkozó táblázatok elérhetőek a hatóság honlapján.

Hatóságunk minden segítséget megad a továbbiakban is a fogyasztók részére az alapos, megfontolt és összehasonlítható döntések meghozatala érdekében

– hangsúlyozta Dr. Német-Weingartner Lilla, aki kiemelte, hogy a vizsgálatok nemcsak összehasonlításra szolgáltak, hanem az esetleges megtévesztő tájékoztatásra is kiterjedtek. Amennyiben a mért vizsgálati paraméterek nem feleltek meg a címkén feltüntetetteknek, hatósági eljárások indultak a forgalmazókkal szemben – tette hozzá.