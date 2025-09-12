Megvan, ki lehet a világ első dollárbilliomosa

A Tesla ugyanis merész kompenzációs csomagot vezetett be, amely Elon Muskot a világ első dollárbilliomosává teheti, feltéve ha a cégvezető teljesíti az ambiciózus teljesítménycélokat. A terv szerint Musk még tíz évig kell, hogy vezérigazgató maradjon a Teslánál, amelynek nyereségét ez idő alatt 17 milliárd dollárról 400 milliárd dollárra kell, hogy növelje. Mindezért cserébe a Tesla részvényeket biztosítana neki fizetségként.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója

Fotó: Brendan Smialowski / AFP

423,7 millió részvényt ígér a Tesla a sikerért

Ha Elon Musk teljesítené a szigorú teljesítménycélokat, akkor 423,7 millió Tesla-részvényt kapna az új kompenzációs csomag keretében, amelyek jelenlegi értéke 143,5 milliárd dollár. Ez a tulajdonrészét 13 százalékról körülbelül 29 százalékra emelné a vállalatban, és tíz éves távlatban nézve a nettó vagyonához körülbelül 900 milliárd dollárral járulna hozzá.

A javaslat a Tesla globális piacon betöltött szerepének megerősítését célozza. Robyn Denholm és Kathleen Wilson-Thompson, a Tesla igazgatótanácsának két tagja által a részvényeseknek címzett levél szerint:

„Elon Musk megtartása és ösztönzése alapvető fontosságú ahhoz, hogy a Tesla elérje ezeket a célokat, és a történelem legértékesebb vállalatává váljon.”

Az ambiciózus tervhez azonban még a részvényesek jóváhagyása szükséges, akik a november 6-ra tervezett éves közgyűlésen szavaznak róla. Az új kompenzációs csomag, bár célja, hogy Elon Musk elkötelezett maradjon a Tesla iránt, nem korlátozza tevékenységét más vállalatokban, sőt a politikában sem.

Az autók helyett a robotokra fókuszálna a Tesla

Az elektromos autók mellett a Tesla aktívan fejleszt egy kereskedelmi és háztartási használatra tervezett humanoid robotot, az Optimust. A vállalat előrejelzései szerint a humanoid robotok 2050-re 4,7 billió dolláros globális értékesítést generálhatnak. ​​​​Tehát nem kizárt, hogy Elon Musk inkább a robotokból lesz dollárbilliomos, mintsem a négykerekűekből.