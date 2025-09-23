Drukkoljon, hogy soha ne a Szuezi-csatornán keljen át a friss világrekorder hajó

Az extra nagyméretű konténerszállító hajók (angol betűszóval: ULCV-k) közé tartozik a ONE flottájában az Innovation, melyre most TEU-ban kifejezve minden eddiginél nagyobb rakománymennyiséget, 22 233 TEU-t pakoltak fel (1 TEU megfelel 1 szabványos, kb. 6,1 méter, vagyis 20 láb hosszú és kb. 2,4 méter széles konténerek). Ez világrekordnak számít. Az Innovation névleges kapacitása 24 000 TEU. Az áruforgalom igényei, valamint a méretgazdaságosság alapján egyre több, 20 000 TEU kapacitásnál nagyobb, azaz ULCV-re adják le megrendelésüket a kereskedelmi hajózási vállalatok.

Az Ocean Network Express áltak közeadott kép a ONE Innovation nevű monstrumról - most több mint 22 000 TEU-t pakoltak rá

Fotó: Ocean Network Express

Több mint húszezer TEU egyetlen hajón

Az ilyen óriási hajók nem csak lehetőséget, hanem komoly kockázatokat is hordozhatnak. Emlékezetes: 2021 márciusában a 20 000 TEU-nál kis mértékben, de nagyobb kapacitású Ever Given keresztbe fordult a Szuezi-csatornán, akartatlanul lezárva ezzel a világkereskedelem szempontjából fontos vízi átjárót.

Az emiatt keletkezett késedelmek és biztosítási kifizetések dollármilliárdokba kerültek az érintett üzleti feleknek.

Egy hasonló incidens most is komoly késedelemmel, illetve veszteséggel járna.

Szerencsére attól egyelőre nem kell tartani, hogy az e szempontból világrekordnek szállító hajó eltorlaszolná az átjárót. A Szingapúrból indult gigantikus jármű az angliai Felixstowe kikötője felé tart, ahová a tervek szerint október első napjaiban fut be – írja a gCaptain. A Vessel Finder adatai szerint pedig nem az egyébként nagyon veszélyes Vörös-tenger – Szuezi-csatorna útvonalon, a Földközi-tenger felől érkezve közelít, hanem már megkerülte Afrika déli csücskét.

Tavaly kevesebb mint hatszáz konténer esett le a hajókról

A ONE Innovation hajót 2023-ban szállította le japán gyártója. A hajó hivatalosan 24 136 TEU kapacitással rendelkezik,, ezzel a vállalat legnagyobb hajója, egyben a világ egyik legnagyobb konténerszállító hajója. Mivel kapacitása eléri a 24 000 TEU-t, ezért az ULCV-n belül külön osztályba, a viszonylag frissen regisztrált „Megamax”-ba sorolják.

Érdemes megemlíteni, hogy az egy hajóra felpakolt legnagyobb TEU rekordját szintén ez a vállalat állította be még 2023 decemberében:

miután előzőleg novemberben az Integrity nevű hajóra 21 954 TEU-t rakodtak,

decemberben az Innovation-ra 22 000 TEU került, ami alig maradt el a mostani rekordtól.

A nagyobb konténermennyiség ugyanakkor potenciálisan nagyobb konténerveszteséget is jelenthet hajózás közben – persze a legtöbb áruszállító hajó gond nélkül, illetve konténerek elhagyása nélkül eléri célállomását. Miként az Origo nemrég iparági jelentés alapján megírta, 2024-ben összesen 576 áruszállító konténer hullott a tengerbe a teherszállító hajók fedélzetéről. Ez több mint kétszerese a 2023-ra rögzített, 221 elveszett konténernek, de még így is jóval alacsonyabb, mint a tíz éves időtartamra számított évi 1274 darabos átlag.