Van olyan szakma, amivel évi több millió forinttal kevesebbet keresnének a Tisza-adó miatt

Gyakorlatilag kidobhatják az ablakon a folyamatban lévő béremelésüket a bírók, amennyiben megvalósulnak a Tisza Párt adótervei – foglalja össze a Világgazdaság friss elemezése a Tisza Párt többkulcsos adóra vonatkozó terveinek egyik súlyos következményét. Az Origón több alkalommal foglalkoztunk a Tisza Párt elképesztő, rengeteg társadalmi csoportot rosszabb jövedelmi helyzetbe sodró tervével, és a jelek szerint a Tisza-adó tervét már nem is nagyon próbálja tagadni a pártvezetés sem.

A bírók bérjellegű jövedelmei éves szinten mintegy 3 millió forinttal csökkennének a Tisza-adó miatt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Milliókat buknának a bírók a Tisza-adón

Az már ismertté vált a Tisza-adó kapcsán, hogy az ellenzéski párt gazdasági kabinetjének tervei szerint a 15 százalékos szja-kulcs 416 000 forintig, tehát egy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg. Efölött 22 százalékos adósáv lépne be, egészen 1 250 000 forintig, onnantól pedig 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. Ez brutális elvonást jelentene, nem csak összegszerűségben, hanem társadalmi súlyát tekintve is, mivel az új adó a munkavállalók kétharmadát sújtaná.

A Tisza Párt az Index.hu portál által napvilágra hozott dokumentumok kapcsán tagadni próbálta a Tisza-adó tervét, de alapos a gyanú, hogy valódi a bemutatott dokumentum, amit alátámaszt, hogy a párt környékén feltűnő közgazdászok évek óta adóemelésről beszélnek. Épp ezért érdemes számolni, hogy milyen következményekkel jár a többkulcsos adórendszer a különböző foglalkozásokra.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) évről évre közli a nemzetgazdasági bruttó átlagkereseteket egyes foglalkoztatási típusokra lebontva. Tavaly a bírók, fogalmazók bruttó átlagkeresete 1 284 582 forint volt, ám a valóságban ma ettől többet kereshetnek.

Az év elején indította el a kormány az igazságügyi dolgozók bérrendezését, ennek jegyében a bíró és az ügyészi illetményalap a jelenlegi 566 660 forintól 651 660 forintra emelkedett.

Az emelés végére, 2027. január 1-jére pedig a bírók fizetése eléri 2 millió 250 ezer forintot.

Ekkora kereset után

jelenleg 337 500 forint szja-t kell megfizetnie egy munkavállalónak, így

a tb-járulékok levonása után a tisztán hazavihető fizetés 1 496 250 forint.

Mivel a többkulcsos adórendszerben eltérő szja-kulcsok vannak a teljes jövedelmen belül, ráadásul a bírók fizetése már 33 százalékos kulcs alá esnek.

Így ha a Tisza Párt tervei megvalósulnának, akkor 2027-től nem 1,5 millió, hanem 1 257 870 forintot vihet haza majd egy bíró átlagosan, ami havonta 238 380 forinttal kevesebb jövedelmet jelentene, míg éves szinten 2 860 560 forint mínuszt.

A Világgazdaság elemzése arra is kitér, hogy akár még ettől is nagyobb lehet az eltérés, mivel a korral és az előmenetellel együtt emelkednek a fizetések a bíróknál.

Így – áll a lap következtetésében – nem túlzás azt állítani, hogy akár 3 millió forinttal is kevesebbet kereshet majd egy bíró a Tisza-adó bevezetésének következtében.

Persze nem a bírók az egyetlenek, akiknek a jövedelme látványosan csökkenne az elvonás miatt, és amit az érintettek és családjaik a bőrükön éreztnének.