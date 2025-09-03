Súlyos árat fizetünk: megmutatta igazi következményeit az orosz–ukrán háború

Globális a hiány TNT-ből az Ukrajánban zajló háború következtében, a The New York Times szerint pedig ezt már az Egyesült Államok hadiipara is érző. A TNT-hiány miatt ugyanis nem tudják a megfelelő ütemben gyártani a tüzérségi lövedékek bizonyos fajtáit, rakétákat és más típusú fegyvereket. A robbanóanyag hiánya a bányászati munkákat is visszafoghatja, ezen a területen ugyanis elsősorban nem új járatok vagy bányabővítéseknél szükséges, hanem a sziklák robbantásához.

Egy Bohdana önjáró tarack tüzel az orosz-ukrán háborúban – globális hiány jelei látszanak TNT-ből

Fotó: DANYLO ANTONIUK / NurPhoto

Még az amerikai hadiipart is visszafoghatja a TNT-hiány

A trinitrotoluol vegyületcsoporton belül az egyik fajta felel meg a trotil, vagyis a TNT robbanóanyag alapjául, melynek mind ipari, mind katonai felhasználása jelentős. Mivel azonban a TNT gyártása veszélyes hulladék termelésével jár együtt, az Egyesült Államok az 1980-as években leállította a gyártását. Az amerikai hadiipar által igényelt TNT ezt követően Kínából, Oroszországból, Lengyelországból és Ukrajnából származó importból érkezett. Ám az orosz-ukrán háború miatt ezek az országok leállították a TNT exportját (az ukrajnai harctéri műveletekben bevetett fegyverekhez lényegében végtelen mennyiségben képes felvenni most a hadiipar), így az amerikai hadiipar mellett most már polgári célokra is globális hiány mutatkozik abból.

Látják ezt Washingtonban is, ezért az amerikai kongresszus nemrég jóváhagyta egy új TNT-gyártó üzem építését Kentucky államban. Ez egybevág Donald Trump elnök azon célkitűzésével, hogy minél több gyártótevékenység induljon el, illetve települjön vissza az amerikai szárazföldre, csökkentve az ország gazdaságának kitettségét más államok irányába.

A Kentuckyban épülő üzem 435 millió dollárba (kb. 148 milliárd forint) fog kerülni, és várhatóan 2028 végén kezdődhet ott a termelés.

Ugyanakkor az ott gyártott robbanóanyagokat kizárólag katonai felhasználásra szánják majd.

Lengyelország továbbra is az Egyesült Államok egyetlen hivatalos TNT-szállítója. Robbanóanyag-termelésének jelentős részét azonban jelenleg Ukrajnába küldi, valamint saját védelmi igényeinek kielégítésére fordítja.