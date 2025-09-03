Súlyos árat fizetünk: megmutatta igazi következményeit az orosz–ukrán háború

Globális a hiány TNT-ből az Ukrajánban zajló háború következtében, a The New York Times szerint pedig ezt már az Egyesült Államok hadiipara is érző. A TNT-hiány miatt ugyanis nem tudják a megfelelő ütemben gyártani a tüzérségi lövedékek bizonyos fajtáit, rakétákat és más típusú fegyvereket. A robbanóanyag hiánya a bányászati munkákat is visszafoghatja, ezen a területen ugyanis elsősorban nem új járatok vagy bányabővítéseknél szükséges, hanem a sziklák robbantásához.
A trinitrotoluol vegyületcsoporton belül az egyik fajta felel meg a trotil, vagyis a TNT robbanóanyag alapjául, melynek mind ipari, mind katonai felhasználása jelentős. Mivel azonban a TNT gyártása veszélyes hulladék termelésével jár együtt, az Egyesült Államok az 1980-as években leállította a gyártását. Az amerikai hadiipar által igényelt TNT ezt követően Kínából, Oroszországból, Lengyelországból és Ukrajnából származó importból érkezett. Ám az orosz-ukrán háború miatt ezek az országok leállították a TNT exportját (az ukrajnai harctéri műveletekben bevetett fegyverekhez lényegében végtelen mennyiségben képes felvenni most a hadiipar), így az amerikai hadiipar mellett most már polgári célokra is globális hiány mutatkozik abból.
Látják ezt Washingtonban is, ezért az amerikai kongresszus nemrég jóváhagyta egy új TNT-gyártó üzem építését Kentucky államban. Ez egybevág Donald Trump elnök azon célkitűzésével, hogy minél több gyártótevékenység induljon el, illetve települjön vissza az amerikai szárazföldre, csökkentve az ország gazdaságának kitettségét más államok irányába.
A Kentuckyban épülő üzem 435 millió dollárba (kb. 148 milliárd forint) fog kerülni, és várhatóan 2028 végén kezdődhet ott a termelés.
Ugyanakkor az ott gyártott robbanóanyagokat kizárólag katonai felhasználásra szánják majd.
Lengyelország továbbra is az Egyesült Államok egyetlen hivatalos TNT-szállítója. Robbanóanyag-termelésének jelentős részét azonban jelenleg Ukrajnába küldi, valamint saját védelmi igényeinek kielégítésére fordítja.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy amerikai tisztviselők szerint a robbanóanyagok másik két jelentős szállítója, Oroszország és Kína, teljesen leállította az Egyesült Államokba irányuló exportot.
A hadiipar másik fő forrása az amerikai fegyvertárban található leszerelt lövedékek és egyéb robbanóanyagok újrahasznosítása volt, hasonlóan, ahogy például kiszuperált elektronikai termékekből is visszanyerik az értékes, még használható nemesfém darabokat. A raktári fegyverek robbanóanyagainak hasznosítását a Pentagon korábban rendszeresen végezte is. Miután azonban korábban a Biden-kormányzat a lövedékkészleteket Ukrajnába küldte, ez a forrás is kiapadt.
A robbanóanyagok hiányát nemcsak a fegyvergyártók, hanem a polgári szektor is megérzi.
Úgy tűnik, a TNT megkerülhetetlennek számít, noha egyébként van több alternatívája, melyek közül az egyik lehetséges a pentaeritrit-tetranitrát (PETN), egy robbanó salétromsavészter. Ezt egyébként gyártják is több üzemben az Egyesült Államokban, csakhogy a termelés növekedésének üteme az igények alapján továbbra sem tűnik elégségesnek, ráadásul a PETN drágább, használata pedig technológiai értelemben bonyolultabb, mint a TNT-é, így sok felhasználó legfeljebb csak végszükség esetén nyúl hozzá, nem tekinti tényleges helyettesítőnek.
A felvételen bányamunkások tárnabővítést szolgáló robbantást készítenek elő a Newmont nevadai aranybányájában ipari robbanóanyaggal:
A TNT
Széles körben alkalmazzák elsősorban kőzet- és sziklarobbantásoknál, részben a terep megtisztítása, részben a gyártáshoz használt zúzalékhoz való hozzáférés érdekében a nagy infrastruktúrák, vagyis hidak, utak, gátak építésénél. A TNT hiánya ezeknek a beruházásoknak a kivitelezését lassíthatja.
A világ, ahogy mi ismerjük, nem létezhet ipari robbanóanyagok nélkül
– állítja Clark Mica, az Institute of Makers of Explosives elnöke, ami egy amerikai, robbanóanyag-kereskedelemmel és -gyártással foglalkozó cégeket tömörítő iparági szövetség. Mica szerint minden, a bányászatban elvégzett tíz terepműveletből kilencszer biztosan használnak valamilyen ipari robbanószert.
Sőt, egyes robbanszerek alapanyagát számos, hétköznapi fogyasztási cikk gyártásánál is használják, ezért fontos azok kereskedelmi rendelkezésre állása.
A TNT hiánya és a rendelkezésre állás szűkössége miatt annak ára is emelkedik. Az Egyesült Államok kormánya a 2027-től 2031-ig terjedő finanszírozási időszakra 1 és 8 millió font (1 font = 0,45 kg) közötti TNT-igényt irányzott elő, elsősorban katonai célokra, miközben az ország kereskedelmi igénye 2025-ben 4,4 millió font abból.