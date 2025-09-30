Trump jól járt: hatalmas összeget fizetett neki a YouTube

Trump még 2021-ben perelte be a YouTube-ot, a Facebookot és a Twittert, miután a vállalatok felfüggesztették a fiókjait platformjaikon erőszakra való felbujtással kapcsolatos aggodalmak miatt. A közösségimédia-csatornák még a 2021. január 6-án történt capitoliumi zavargásokat követően szankcionálták Trumpot. Négy évvel ezelőtt Donald Trump hívei ugyanis megrohamozták a törvényhozás épületét, ahol a szenátus éppen a Trump által elveszített, novemberi elnökválasztás eredményét készültek hitelesíteni. A támadásban öten meghaltak, köztük egy rendőr is. Trump ellen akkor a demokrata többségű alsóház lázadás szítása miatt emelt vádat, a Capitolium megtámadása előtt tartott nagygyűlésen mondott, gyújtó hangú beszéde miatt. Donald Trumpot végül – az alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) végén – a szenátus felmentette.

A techcégek sorra rendezik Trump elnökkel fennálló vitáikat

Fotó: AFP/Brendan Smialowski

Habár a közösségi média cégek az elmúlt években sorra támadták Trumpot, vagy épp zárolták a fiókjait, amióta második ciklusát is megnyerte, és januárban visszatért a Fehér Házba, a techcégek sorra rendezik az elnökkel fennálló vitáikat.

A YouTube most 24,5 millió dollárt fizet kárpótlásként Donald Trump elnöknek – írta a CNBC. A megállapodás ugyanakkor „nem minősül felelősség vagy vétkesség elismerésének” – áll a Kaliforniai Északi Kerületi Bíróság hétfőn benyújtott beadványában.

A Facebook anyavállalata, a Meta januárban jelentette be, hogy 25 millió dollárt fizet az Egyesült államok elnökének. Februárban pedig Elon Musk X-e, korábban Twitter egyezett bele, hogy nagyjából 10 millió dollárral kárpótolja Trumpot.