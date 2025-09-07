Rekorddöntés a turizmusban – ennyi pénzt még sosem hozott

Az év első hét hónapjának kiemelkedő eredményei alapján a turisztikai szektor a 2024-es teljesítményét követően idén újabb rekordévet zárhat. A turizmus hazánk egyik húzóágazata, amely a GDP 13 százalékát adja és mintegy 400 ezer családnak biztosít megélhetést. Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője az adatok kapcsán rámutatott: júliusban a tavalyinál hűvösebb és viharos időjárás nem segítette az ágazat teljesítményét, illetve 2024-gyel szemben idén augusztusra esett a Forma1-es Magyar Nagydíj, amely minden évben rengeteg külföldi turistát vonz.

A turizmus hazánk egyik húzóágazata, amely a GDP 13 százalékát adja

Fotó: Shutterstock

Soha nem látott keresletbővülést hozott az Otthon Start Program

A Duna House lakáspiaci keresletindexe történelmi rekordot állított be: augusztusban 110 ponton zárt, ami a mutató 12 éves fennállása óta messze a legmagasabb érték, júliushoz képest közel 43 százalékos, az előző év azonos hónapjához képest pedig 53 százalékos bővülést regisztrált az ingatlanos cég. A lakáspiac felpezsdülése már egyértelműen az Otthon Start Program hatásának tudható be.

Az Otthon Start Program csak szeptember 1-jén indult, így az augusztusi adatok egyfajta előzetes hatást mutatnak. A Duna House előrejelzése szerint a kereslet a következő hónapokban is kiemelkedő marad: az első nagy roham szeptemberben és októberben várható, amely az év végéig fokozatosan kifut, de a karácsony előtti időszakban továbbra is erősen érezhető maradhat.

Hatalmas leállások jönnek egy hazai nagybanknál, rengeteg ügyfél érintett

Fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein az OTP Bank, ezért szeptemberben háromszor is sor kerül leállásokra a pénzintézetnél: ezekben az időszakokban számos szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A bank által közzétett információk alapján azonban az ügyfelek fel tudnak készülni a bankszünnapokra.

Jön a 30 ezres élelmiszer-utalvány – az egyik üzletlánc még tesz is hozzá

Szeptember 1-től postázzák a nyugdíjasok számára a 30 ezer forintos utalványt, de nem mindegy, mire és hogyan lehet elkölteni. Az élelmiszer-utalvány mindenkinek jár, aki 2025 júliusában jogosult volt nyugdíjra vagy nyugdíjszerű ellátásra.