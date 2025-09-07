Rekorddöntés a turizmusban – ennyi pénzt még sosem hozott

Az év első hét hónapjának kiemelkedő eredményei alapján a turisztikai szektor a 2024-es teljesítményét követően idén újabb rekordévet zárhat. A turizmus hazánk egyik húzóágazata, amely a GDP 13 százalékát adja és mintegy 400 ezer családnak biztosít megélhetést. Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője az adatok kapcsán rámutatott: júliusban a tavalyinál hűvösebb és viharos időjárás nem segítette az ágazat teljesítményét, illetve 2024-gyel szemben idén augusztusra esett a Forma1-es Magyar Nagydíj, amely minden évben rengeteg külföldi turistát vonz.
A Duna House lakáspiaci keresletindexe történelmi rekordot állított be: augusztusban 110 ponton zárt, ami a mutató 12 éves fennállása óta messze a legmagasabb érték, júliushoz képest közel 43 százalékos, az előző év azonos hónapjához képest pedig 53 százalékos bővülést regisztrált az ingatlanos cég. A lakáspiac felpezsdülése már egyértelműen az Otthon Start Program hatásának tudható be.
Az Otthon Start Program csak szeptember 1-jén indult, így az augusztusi adatok egyfajta előzetes hatást mutatnak. A Duna House előrejelzése szerint a kereslet a következő hónapokban is kiemelkedő marad: az első nagy roham szeptemberben és októberben várható, amely az év végéig fokozatosan kifut, de a karácsony előtti időszakban továbbra is erősen érezhető maradhat.
Fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein az OTP Bank, ezért szeptemberben háromszor is sor kerül leállásokra a pénzintézetnél: ezekben az időszakokban számos szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A bank által közzétett információk alapján azonban az ügyfelek fel tudnak készülni a bankszünnapokra.
Szeptember 1-től postázzák a nyugdíjasok számára a 30 ezer forintos utalványt, de nem mindegy, mire és hogyan lehet elkölteni. Az élelmiszer-utalvány mindenkinek jár, aki 2025 júliusában jogosult volt nyugdíjra vagy nyugdíjszerű ellátásra.
Az Aldi hétfőn közölte, hogy támogatja a nyugdíjas utalványt, ezért 1000 forintos ALDI-kupont kapnak azok a vásárlók, akik 8000 forintos értékhatár felett költenek. Az 1000 forintos ALDI-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 ALDI áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható. Az utalvány nem névre szól, tehát családtag is elköltheti, viszont nem örökölhető.
Amennyiben az utalványra jogosult nem jelentkezik a megadott időszakban a juttatásért, akkor az őrzési idő leteltét követően a Posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó küldeményt a Magyar Államkincstár részére visszaküldi.
Az utalványok újbóli kiküldése közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérhető legkésőbb 2025. november 14-ig.
Megjelent a Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendeletemódosítása a a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásának változásáról. Ez a módosítás lényeges változásokat hoz a lakóingatlanok megvásárlásának hitelezésénél is, ami különösen az Otthon Start Program indulása miatt érdemel figyelmet. Mutatjuk a tudnivalókat!