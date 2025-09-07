Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij sokkoló választ adott Putyin meghívására

Otthon Start Program

Rekorddöntés a turizmusban – ennyi pénzt még sosem hozott

23 perce
Olvasási idő: 7 perc
Rekordévet könyvelhet el a turisztikai ágazat, soha nem látott keresletbővülést hozott az Otthon Start Program. Fontos határidőkre érdemes figyelni, az ingatlanvásárlásokat is érinti a turizmus okozta bővülés. Heti összefoglaló.
Az év első hét hónapjának kiemelkedő eredményei alapján a turisztikai szektor a 2024-es teljesítményét követően idén újabb rekordévet zárhat. A turizmus hazánk egyik húzóágazata, amely a GDP 13 százalékát adja és mintegy 400 ezer családnak biztosít megélhetést. Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője az adatok kapcsán rámutatott: júliusban a tavalyinál hűvösebb és viharos időjárás nem segítette az ágazat teljesítményét, illetve 2024-gyel szemben idén augusztusra esett a Forma1-es Magyar Nagydíj, amely minden évben rengeteg külföldi turistát vonz.

A lassú turizmus hívei a csendet, a természetet és a helyi kultúrát keresik
A turizmus hazánk egyik húzóágazata, amely a GDP 13 százalékát adja
Fotó: Shutterstock

Soha nem látott keresletbővülést hozott az Otthon Start Program

A Duna House lakáspiaci keresletindexe történelmi rekordot állított be: augusztusban 110 ponton zárt, ami a mutató 12 éves fennállása óta messze a legmagasabb érték,  júliushoz képest közel 43 százalékos, az előző év azonos hónapjához képest pedig 53 százalékos bővülést regisztrált az ingatlanos cég. A lakáspiac felpezsdülése már egyértelműen az Otthon Start Program hatásának tudható be.

Az Otthon Start Program csak szeptember 1-jén indult, így az augusztusi adatok egyfajta előzetes hatást mutatnak. A Duna House előrejelzése szerint a kereslet a következő hónapokban is kiemelkedő marad: az első nagy roham szeptemberben és októberben várható, amely az év végéig fokozatosan kifut, de a karácsony előtti időszakban továbbra is erősen érezhető maradhat. 

Hatalmas leállások jönnek egy hazai nagybanknál, rengeteg ügyfél érintett

Fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein az OTP Bank, ezért szeptemberben háromszor is sor kerül leállásokra a pénzintézetnél: ezekben az időszakokban számos szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. A bank által közzétett információk alapján azonban az ügyfelek fel tudnak készülni a bankszünnapokra.

Jön a 30 ezres élelmiszer-utalvány – az egyik üzletlánc még tesz is hozzá

Szeptember 1-től postázzák a nyugdíjasok számára a 30 ezer forintos utalványt, de nem mindegy, mire és hogyan lehet elkölteni. Az élelmiszer-utalvány mindenkinek jár, aki 2025 júliusában jogosult volt nyugdíjra vagy nyugdíjszerű ellátásra.

Az Aldi hétfőn közölte, hogy támogatja a nyugdíjas utalványt, ezért 1000 forintos ALDI-kupont kapnak azok a vásárlók, akik 8000 forintos értékhatár felett költenek.  Az 1000 forintos ALDI-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 ALDI áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható. Az utalvány nem névre szól, tehát családtag is elköltheti, viszont nem örökölhető.

  • Amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, aggodalomra természetesen nincs ok: 
  • a kijelölt letéti postán 10 munkanapon belül a címzett vagy akár a meghatalmazottja is átveheti a juttatást. 

Amennyiben az utalványra jogosult nem jelentkezik a megadott időszakban a juttatásért, akkor az őrzési idő leteltét követően a Posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó küldeményt a Magyar Államkincstár részére visszaküldi. 

Az utalványok újbóli kiküldése közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérhető legkésőbb 2025. november 14-ig.

Otthon startosok, figyelem: megjelent egy rendeletmódosítás, ezeket a dátumokat jegyezze meg!

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendeletemódosítása a a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásának változásáról. Ez a módosítás lényeges változásokat hoz a lakóingatlanok megvásárlásának hitelezésénél is, ami különösen az Otthon Start Program indulása miatt érdemel figyelmet. Mutatjuk a tudnivalókat!

 

