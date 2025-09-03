Turizmus: rekordévet könyvelhet el az ágazat

Magyarország egyre népszerűbb úti cél a belföldi és a nemzetközi utazók számára is. A kormány továbbra is mindent megtesz a hazai turizmus vonzerejének növelése érdekében – tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerdai közleményében. 2025 júliusában mintegy 2,5 millió vendég pihent a hazai szálláshelyeken.

Ez közel 2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának eredményét.

A vendégéjszakák száma megközelítette a 6,7 milliót,

ennek mintegy 76 százalékát, azaz közel 5,1 millió éjszakát vidéken regisztráltak, mely 71,3 százalékát a belföldi vendégeknek köszönhették a szálláshelyek.

A legnépszerűbb turisztikai térség idén júliusban is a Balaton volt. /

Fotó: Kisalföld.hu

A KSH és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint 2025 júliusában mintegy 2,5 millió vendég kapcsolódott ki hazánkban, ez közel 2 százalékkal volt több tavaly júliushoz képest. A legnépszerűbb turisztikai térség idén júliusban is a Balaton volt, ahol 2,2 millió vendégéjszakát regisztráltak.

A turizmusban 140 milliárd forint bevétel a szálláshelyeken

Idén júliusban összesen 1,1 millió külföldi látogatott hazánkba, ez 2024-hez képest közel 6 százalékos bővülést jelent. Budapest 10 százalékkal több külföldit látott vendégül, mint előző évben ilyenkor. A fővárosban júliusban is kimagasló volt a nemzetközi vendégéjszaka-forgalom aránya, az 1,6 millió fővárosi vendégéjszaka mintegy 87 százaléka külföldi volt, ez 3,6 százalékkal haladta meg az előző évit.

A szálláshelyek országszerte 140 milliárd forint bevételt könyvelhettek el júliusban, ez közel 2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ebből mintegy 96,6 milliárd forintot vidéken költöttek el a vendégek, ez 5,9 százalékkal magasabb bevétel, mint egy éve.

Kiemelkedő éve volt Budapesten a turizmusnak /

Fotó: Csudai Sándor - Origo

2025 első hét hónapjában összesen mintegy 10,7 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, 6,4 százalékkal több mint tavaly. Az ezalatt az idő alatt regisztrált 25,6 millió vendégéjszaka pedig közel 3 százalékkal magasabb a tavaly január-júliusi érténél.

Molnár Dániel az adatok kapcsán rámutatott: júliusban a tavalyinál hűvösebb és viharos időjárás nem segítette az ágazat teljesítményét, illetve 2024-gyel szemben idén augusztusra esett a Forma1-es Magyar Nagydíj, amely minden évben rengeteg külföldi turistát vonz.