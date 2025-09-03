Turizmus: rekordévet könyvelhet el az ágazat

Magyarország egyre népszerűbb úti cél a belföldi és a nemzetközi utazók számára is. A kormány továbbra is mindent megtesz a hazai turizmus vonzerejének növelése érdekében – tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerdai közleményében. 2025 júliusában mintegy 2,5 millió vendég pihent a hazai szálláshelyeken.
A KSH és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint 2025 júliusában mintegy 2,5 millió vendég kapcsolódott ki hazánkban, ez közel 2 százalékkal volt több tavaly júliushoz képest. A legnépszerűbb turisztikai térség idén júliusban is a Balaton volt, ahol 2,2 millió vendégéjszakát regisztráltak.
Idén júliusban összesen 1,1 millió külföldi látogatott hazánkba, ez 2024-hez képest közel 6 százalékos bővülést jelent. Budapest 10 százalékkal több külföldit látott vendégül, mint előző évben ilyenkor. A fővárosban júliusban is kimagasló volt a nemzetközi vendégéjszaka-forgalom aránya, az 1,6 millió fővárosi vendégéjszaka mintegy 87 százaléka külföldi volt, ez 3,6 százalékkal haladta meg az előző évit.
A szálláshelyek országszerte 140 milliárd forint bevételt könyvelhettek el júliusban, ez közel 2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ebből mintegy 96,6 milliárd forintot vidéken költöttek el a vendégek, ez 5,9 százalékkal magasabb bevétel, mint egy éve.
2025 első hét hónapjában összesen mintegy 10,7 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, 6,4 százalékkal több mint tavaly. Az ezalatt az idő alatt regisztrált 25,6 millió vendégéjszaka pedig közel 3 százalékkal magasabb a tavaly január-júliusi érténél.
Molnár Dániel az adatok kapcsán rámutatott: júliusban a tavalyinál hűvösebb és viharos időjárás nem segítette az ágazat teljesítményét, illetve 2024-gyel szemben idén augusztusra esett a Forma1-es Magyar Nagydíj, amely minden évben rengeteg külföldi turistát vonz.
A Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője kiemelte: az ágazatot júliusban is a külföldi vendégforgalom húzta felfelé, számuk 5,6 százalékkal nőtt a szálláshelyeken, míg az általuk eltöltött vendégéjszakáké csupán 0,5 százalékkal.
Ugyanakkor megjegyezte: a külföldi forgalmat elsődlegesen hazánk turisztikai vonzereje és kedvező árfekvése támogatja. Míg a 7. hónapban némileg visszaesett az Ázsiából és Észak-Amerikából érkező vendégek által eltöltött éjszakák száma, addig az Európából érkezőké 1,0 százalékkal nőtt.
Molnár Dániel szerint a javuló jövedelmi helyzet támogathatta a belföldi vendégek utazási kedvét, azonban ez a kör érzékenyebb az időjárás viszontagságaira, sokan csak a várható időjárás függvényében foglalnak. Mindezek fényében számuk 0,9 százalékkal, míg az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 2,7 százalékkal esett vissza.
Az elemző kifejtette: a gyengébb júliusi teljesítménnyel együtt is erős nyarat zárhatott a hazai turisztikai ágazat. Azonban még ezzel együtt is jelentős növekedési potenciál van az ágazatban.
Ezen potenciál kiaknázáshoz jelentős segítség nyújthat az októberben induló Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont és a Liszt Ferenc Repülőtér fejlesztései is. Azonban a belföldi turizmusban is van még növekedési potenciál – zárja gondolatait az elemző.
Mindezt Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója azzal egészítette ki, hogy a nagy létszámú sportrendezvényeknek és a szintén turistamágnes fesztiváloknak köszönhetően biztató augusztusra számítanak, ami összességében a tavalyi nyarat is túlszárnyaló főszezont vetít előre.
Hozzátette: a nyár második hónapjában olyan világsztárok megakoncertjei is húzták Budapest júliusi teljesítményét, mint a Guns N’ Roses, Lionel Richie vagy Jennifer Lopez.