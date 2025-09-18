Hírlevél

Kenyai szafarira menne? Az Uber fuvarmegosztó ezentúl akár az elefántokig viszi

A tíz évvel ezelőtti kenyai indulása óta az Uber erőteljes gazdasági szereplővé vált. A fuvarmegosztó vállalat azonban nem érte be ennyivel, és meglepő születésnapi bejelentést tett. Elindította ugyanis az Uber Safari szolgáltatását, amellyel az alkalmazáson keresztül bárki könnyedén lefoglalhat egy kenyai túrát a vadállatok között.
Az Uber Technologies Inc. által megálmodott Uber Safari egy háromórás vezetett túrát kínál, ahol nappal, de akár éjszaka is megfigyelhetjük az oroszlánokat, elefántokat, orrszarvúakat és leopárdokat a Nairobi Nemzeti Parkban.

Fotó: Unsplash

Az Uber az elmúlt évtizedet Kenyában a mobilitás átalakításával töltötte, de legújabb szolgáltatása, az Uber Safari újraértelmezheti az ország egyik legértékesebb iparágát – az évi 4,3 milliárd dollárt generáló turizmust is. 

Az Uber Reserve segítségével az utasok közvetlenül az alkalmazásban előre lefoglalhatják kalandjukat, majd a sofőrök egy szafarira kész Land Cruiserrel veszik fel őket, amelyet engedéllyel rendelkező utazási irodák üzemeltetnek. Az autóhoz jár egy idegenvezető is, aki a háromórás vadvilági kalandon kíséri végig az utasokat. 

A szolgáltatást a Turisztikai Minisztériummal, a Kenyai Vadvédelmi Szolgálattal, a Turisztikai Szabályozó Hatósággal és helyi flottapartnerekkel együttműködve nyújtják, biztosítva, hogy minden utazás biztonságos, megbízható és Kenya fenntartható turizmus iránti elkötelezettségén alapuljon - írták az Uber közleményben.

A cég szerint az új termékük megkönnyíti a helyiek és a turisták számára az ország ikonikus vadvilágának felfedezését, miközben az Ubert a turizmus növekedésének kulcsfontosságú előmozdítójaként pozicionálja. Az iparág, amely továbbra is Kenya gazdaságának kulcsfontosságú hajtóereje és legfontosabb devizaforrása, a GDP 10,4 százalékát és a hivatalos foglalkoztatás 5,5 százalékát teszi ki. Az Uber 2023-ban 14,1 milliárd kenyai shillinggel (mintegy 36 milliárd forint) járult hozzá az ország gazdaságához, aminek az ötöde köthető a cég szerint a turizmushoz.

A platform helyi utazásszervezők és flottapartnerek előtti megnyitásával az Uber Safari új kereseti lehetőségeket teremtene azok számára, akik már rendelkeznek járművel és szafarik vezetésében jártassággal. A terepjáróflották hamarosan regisztrálhatják járműveiket az alkalmazásban, közvetlen hozzáférést kapva az Uber utasbázisához és foglalási rendszeréhez.

 

