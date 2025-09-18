Kenyai szafarira menne? Az Uber fuvarmegosztó ezentúl akár az elefántokig viszi

Az Uber Technologies Inc. által megálmodott Uber Safari egy háromórás vezetett túrát kínál, ahol nappal, de akár éjszaka is megfigyelhetjük az oroszlánokat, elefántokat, orrszarvúakat és leopárdokat a Nairobi Nemzeti Parkban.

Az Uber ezentúl a Nairobi Nemzeti Parkban is fuvaroz

Fotó: Unsplash

Az Uber az elmúlt évtizedet Kenyában a mobilitás átalakításával töltötte, de legújabb szolgáltatása, az Uber Safari újraértelmezheti az ország egyik legértékesebb iparágát – az évi 4,3 milliárd dollárt generáló turizmust is.

Az Uber Reserve segítségével az utasok közvetlenül az alkalmazásban előre lefoglalhatják kalandjukat, majd a sofőrök egy szafarira kész Land Cruiserrel veszik fel őket, amelyet engedéllyel rendelkező utazási irodák üzemeltetnek. Az autóhoz jár egy idegenvezető is, aki a háromórás vadvilági kalandon kíséri végig az utasokat.

A szolgáltatást a Turisztikai Minisztériummal, a Kenyai Vadvédelmi Szolgálattal, a Turisztikai Szabályozó Hatósággal és helyi flottapartnerekkel együttműködve nyújtják, biztosítva, hogy minden utazás biztonságos, megbízható és Kenya fenntartható turizmus iránti elkötelezettségén alapuljon - írták az Uber közleményben.

A cég szerint az új termékük megkönnyíti a helyiek és a turisták számára az ország ikonikus vadvilágának felfedezését, miközben az Ubert a turizmus növekedésének kulcsfontosságú előmozdítójaként pozicionálja. Az iparág, amely továbbra is Kenya gazdaságának kulcsfontosságú hajtóereje és legfontosabb devizaforrása, a GDP 10,4 százalékát és a hivatalos foglalkoztatás 5,5 százalékát teszi ki. Az Uber 2023-ban 14,1 milliárd kenyai shillinggel (mintegy 36 milliárd forint) járult hozzá az ország gazdaságához, aminek az ötöde köthető a cég szerint a turizmushoz.

A platform helyi utazásszervezők és flottapartnerek előtti megnyitásával az Uber Safari új kereseti lehetőségeket teremtene azok számára, akik már rendelkeznek járművel és szafarik vezetésében jártassággal. A terepjáróflották hamarosan regisztrálhatják járműveiket az alkalmazásban, közvetlen hozzáférést kapva az Uber utasbázisához és foglalási rendszeréhez.