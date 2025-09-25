A több sebből vérző agrárpolitikát ellehetetlenítené, a kistermelőket tönkretenné az ukrán csatlakozás

„Ukrajna uniós tagsága megölné, tönkretenné az európai gazdákat” – nyilatkozta nemrégiben egy ukrajnai rendezvényen Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere. Zelenszkij egykori bizalmi embere arra célzott, hogy ez akkor következne be, amennyiben Ukrajnát a mezőgazdaság jelenlegi állapotában integrálnák az unióba. Úgy fogalmazott: a gyorsított ukrán csatlakozás társadalmi forradalmat indítana el több uniós országban, még az olyan erős mezőgazdasággal bíró tagállamokban is mint Franciaország, Belgium vagy Lengyelország, amelynek következtében összeomlana Európa.

Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere figyelmeztetett az ukrán csatlakozás veszélyeire / Fotó: Kay Nietfeld / dpa Picture-Alliance/AFP

Kuleba szerint így történhetne meg az ukrán csatlakozás

Kuleba szerint Ukrajna uniós csatlakozása érdekében két problémát kellene orvosolni. Először is meg kell találni a módját annak, hogy a Nyugat-Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok csatlakozása után is megőrizze az európai mezőgazdasági projekt feletti ellenőrzést.

Ha a szabályokat úgy hagyjuk, ahogy most vannak, és mindannyiunkat bevonunk, az EU ugyan létezni fog, de a Nyugat elveszíti az irányítást az erőviszonyok eltolódása miatt”

– fejtette ki a volt külügyminiszter.

Dmitro Kuleba szerint másodszorra az ukrán mezőgazdaság kérdését kell megoldani, mert ma az ország teljes mezőgazdasági ágazata összeegyeztethetetlen az európaival.

Komoly vitákat generál az unióban is a csatlakozás

Máthé Réka az NKE Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa szerint amikor Ukrajna azonnali, különösebb reform nélküli európai uniós csatlakozásáról beszélünk, több szempontot kell szem előtt tartani. Ezek egyike az unió egyik legrégebbi és legalapvetőbb szakpolitikája, a Közös Agrárpolitika (KAP) kérdése, amely várhatóan továbbra is létezni fog, annak ellenére, hogy az elmúlt években az uniós költségvetésben fokozatosan csökkent az erre szánt forrás.

Jelenleg is éles viták folynak arról, hogy a 2028-2034 közötti költségvetési ciklusban mennyit szánnak erre a célra, de annyit már most érezhetünk, hogy az Európai Bizottság jóval szerényebb forrásban gondolkodik. Máthé Réka komoly vitákra számít majd a költségvetés elfogadását megelőzőleg ez ügyben az európai parlamentben. Úgy véli, ha maradna ez a csökkentett keret, az igen súlyosan érintené az összes uniós nagyobb ország mezőgazdaságát, élükön

Franciaországot,

Németországot,

Olaszországot,

Spanyolországot

és Hollandiát

és természetesen mellettük Magyarországot is. Hiszen a mezőgazdasági szektor az unióban mintegy 17 millió embert foglalkoztat, amely jelentős része az európai társadalomnak.