Amerikában már az új Manhattan-tervről beszélnek

Az Egyeült Államoknak növelnie kell stratégiai urántartalékát, ezzel csökkentve az orosz ellátásnak való kitettséget, valmaint hosszú távon is növelve az elkötelezettséget a nukleáris energia iránt - erről néhány napja Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter beszélt. Az elhangzottak fontosak, bár a Donald Trump vezette amerikai szövetségi kormány eddigi működése alapján valójában nem meglepő. Trump elnök ugyanis azt szeretné elérni, hogy letörje országa kitettségét a fontos nyersanyagok kapcsán a külföld irányába, emellett felpörgetné az energiaipart annyira, hogy még az európai igények legalább részbeni kiszolgálására is képesek legyenek az amerikai vállalatok (főként LNG-vel). Ennek tükrében nem meglepő, hogy Washington a nukleáris fűtőanyagok terén is a csökkenő kitettség és a növekvő belföldi kitermelés felé mozdulna el.

Urándúsító üzem centrifugái az Egyesült Államokban (illusztráció)

Fotó: U.S. Department of Energy/Wikimedia Commons

Uránból is a hazait venné Amerika

Az amerikai felhalmozási törekvések kapcsán nem csak kijelentések hangzanak el, hanem cselekedetek is követik azokat. Miként nemrég megírtuk, már annak helyszíne is megvan, hol halmozzák fel a stratégiai ásványkincs-tartalékot, és alighanem hamarosan az urán kapcsán is konkrét intézkedésekre, illetve azok végrehajtására lehet számítani.

Az urán kritikus fontosságú üzemanyag a nukleáris energia hasznosításában. Az Egyesült Államoknak a szövetségi adatközlés alapján 2023-ban nagyjából 14,5 ezer tonnára volt szükség uránból atomerőműveihez, ennek lényegében elenyésző hányadást fedezték belföldi kitermelésből (az importarány drasztikus növekedése az 1980-as évek elejére datálható). A belföldi kitermelés jelenleg messze nem képes fedezni a 94 amerikai nukleáris reaktor igényelte uránmennyiséget, mivel az ország területén egyetlen urániumbánya működik, a White Mesa Mill Utah államban (ahol ritkaföldfémeket is kitermelnek).

2024-ben az Egyesült Államok mintegy 22,6 ezer tonna uránt vásárolt, miközben belföldi termelése mindössze 307 tonna volt.

A kitettség e téren különösen Oroszország irányába jelentős. Az amerikai atomerőművekkel állítják elő a felhasznált villamos energia mintegy ötödét, melyekben viszont a fűtőanyag nagyjából negyede oroszországi eredetű – írja a Mining.com.