Így spórolhat akár több tízezret is a hitelfelvételhez kapcsolódó költségeken

Szeptember 1-től elindult a fix 3 százalékos hitelt garantáló Otthon Start program, amely azóta, szinte felrobbantotta az ingatlanpiacot. Az ingatlan.com adatai szerint a program bejelentését követő első héten közel duplájára nőtt a kereslet. A bankok ráadásul, már az induló költségek tekintetében is komoly akciókkal versengenek a vevőkért, ami a gyakorlatban akár százezres megtakarítást is jelent. Azonban nem szabad megfeledkezni azokról a banki díjakról sem, amelyek a készpénzátutalásokhoz kapcsolódnak. Hiszen az utalási költségeken is komoly pénzeket spórolhatunk, ha alaposan tájékozódunk.

Az utalási költségek között jelentősek lehetnek a különbségek. Fotó: fizkes / Shutterstock

Az Otthon Start program esetében például a hitelfelvételhez kapcsolódó költségeket jogszabály korlátozza: a bank legfeljebb 30 ezer forintot számíthat fel az ügyintézéssel összefüggésben, ezen felül azonban, - hasonlóan a piaci hitelekhez - számolnunk kell még további kiadásokkal is.

Ezek a leggyakoribb induló költségek:

Értékbecslés díja: az ingatlan piaci értékének meghatározásáért jár az értékbecslőnek.

Folyósítási díj: a hitel folyósításakor számítja fel a pénzintézet.

Szerződéskötési díj: a hitelszerződés megkötésével járó adminisztrációs költség.

Tulajdoni lap és térképmásolat díja: a földhivatali dokumentumok beszerzéséért. Ezt a Földhivatalnak kell fizetni.

Közjegyzői díj: a hitelszerződés közokiratba foglalásáért jár a közjegyzőnek.

Az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó költségek:

Ügyvédi díj (gyakran a vételár százalékában)

Illeték (általánosan 4%, de bizonyos esetekben csökkenthető)

Felújítás, javítás, költözési költségek

Ezek összege bankonként és ügyletenként eltérő lehet, de összességében elérhetik a több százezer, sőt milliós tételt is. Egy ingatlan lefoglalózásakor ráadásul jellemzően a vételár 10%-át kell egy összegben kifizetni, amit sokan utalással teljesítenek – ez egy 100 milliós ingatlannál már 10 millió forint. Tehát,

többször is szükség lehet nagy összegek átutalására, aminek bizonyos bankoknál borsos költsége lehet, míg más bankok ingyen biztosítják azt.

A money.hu összegyűjtötte a bankok azon bankszámláit, amelyeknél a legolcsóbb a nagy összegű utalás.