Otthon Start Program

Így spórolhat akár több tízezret is a hitelfelvételhez kapcsolódó költségeken

Egyre többen vásárolják hitelre az ingatlanjukat, így számukra érdemes alaposabban is megvizsgálni a különböző banki szolgáltatásokat, hiszen a többmilliós összegek átutalásakor akár súlyos tízezrekbe is kerülhet egy hibás döntés. Összeszedtük, hogy spórolhatnak az utalási költségeken a vevők.
Otthon Start Program

Szeptember 1-től elindult a fix 3 százalékos hitelt garantáló Otthon Start program, amely azóta, szinte felrobbantotta az ingatlanpiacot. Az ingatlan.com adatai szerint a program bejelentését követő első héten közel duplájára nőtt a kereslet. A bankok ráadásul, már az induló költségek tekintetében is komoly akciókkal versengenek a vevőkért, ami a gyakorlatban akár százezres megtakarítást is jelent. Azonban nem szabad megfeledkezni azokról a banki díjakról sem, amelyek a készpénzátutalásokhoz kapcsolódnak. Hiszen az utalási költségeken is komoly pénzeket spórolhatunk, ha alaposan tájékozódunk.

Az utalási költségek között jelentősek lehetnek a különbségek. Fotó: fizkes / Shutterstock
Az Otthon Start program esetében például a hitelfelvételhez kapcsolódó költségeket jogszabály korlátozza: a bank legfeljebb 30 ezer forintot számíthat fel az ügyintézéssel összefüggésben, ezen felül azonban, - hasonlóan a piaci hitelekhez - számolnunk kell még további kiadásokkal is.

Ezek a leggyakoribb induló költségek:

  • Értékbecslés díja: az ingatlan piaci értékének meghatározásáért jár az értékbecslőnek.
  • Folyósítási díj: a hitel folyósításakor számítja fel a pénzintézet.
  • Szerződéskötési díj: a hitelszerződés megkötésével járó adminisztrációs költség.
  • Tulajdoni lap és térképmásolat díja: a földhivatali dokumentumok beszerzéséért. Ezt a Földhivatalnak kell fizetni.
  • Közjegyzői díj: a hitelszerződés közokiratba foglalásáért jár a közjegyzőnek.

Az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó költségek:

  • Ügyvédi díj (gyakran a vételár százalékában)
  • Illeték (általánosan 4%, de bizonyos esetekben csökkenthető)
  • Felújítás, javítás, költözési költségek

Ezek összege bankonként és ügyletenként eltérő lehet, de összességében elérhetik a több százezer, sőt milliós tételt is. Egy ingatlan lefoglalózásakor ráadásul jellemzően a vételár 10%-át kell egy összegben kifizetni, amit sokan utalással teljesítenek – ez egy 100 milliós ingatlannál már 10 millió forint. Tehát, 

többször is szükség lehet nagy összegek átutalására, aminek bizonyos bankoknál borsos költsége lehet, míg más bankok ingyen biztosítják azt.

 A money.hu összegyűjtötte a bankok azon bankszámláit, amelyeknél a legolcsóbb a nagy összegű utalás.

Az alábbi bankszámláknál például díjmentes 10 millió forint átutalása, azaz tranzakciós illeték sincs, mert a bank átvállalja:

● Gránit Bajnok Plusz bankszámla

● KDB Bank Net számlacsomag (akciósan)

● UniCredit Mobil Aktív Plusz számlacsomag

Bankszámlák, amiknél csak tranzakciós illetéket kell fizetni (20.000 Ft), fizetési kérelemmel viszont díjmentes 10 millió forint átutalása:

● Erste EgySzámla Díjcsomag

● K&H minimum plusz számlacsomag (havonta 2 átutalás díjmentes e-bankon vagy mobilbankon keresztül)

● Raiffeisen Premium Banking számla (havi 1 millió forint utalása díjmentes)

Bankszámlák, amiknél a tranzakciós illetéken (20.000 Ft) felül banki díjat is fizetni kell 10 millió forint átutalása esetén:

● MBH Kedvezmény Plusz számlacsomag: 20.134 Ft utalási költség (fizetési kérelemmel: 134 Ft)

● CIB ECO Bankszámla: 25.364 Ft utalási költség

● OTP Smart számlacsomag + Tranzakciós csomag kedvezmény: 25.510 Ft utalási költség

● MagNet Diamond számlacsomag: 45.580 Ft utalási költség.

 

 

