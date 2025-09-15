Így spórolhat akár több tízezret is a hitelfelvételhez kapcsolódó költségeken

Szeptember 1-től elindult a fix 3 százalékos hitelt garantáló Otthon Start program, amely azóta, szinte felrobbantotta az ingatlanpiacot. Az ingatlan.com adatai szerint a program bejelentését követő első héten közel duplájára nőtt a kereslet. A bankok ráadásul, már az induló költségek tekintetében is komoly akciókkal versengenek a vevőkért, ami a gyakorlatban akár százezres megtakarítást is jelent. Azonban nem szabad megfeledkezni azokról a banki díjakról sem, amelyek a készpénzátutalásokhoz kapcsolódnak. Hiszen az utalási költségeken is komoly pénzeket spórolhatunk, ha alaposan tájékozódunk.
Az Otthon Start program esetében például a hitelfelvételhez kapcsolódó költségeket jogszabály korlátozza: a bank legfeljebb 30 ezer forintot számíthat fel az ügyintézéssel összefüggésben, ezen felül azonban, - hasonlóan a piaci hitelekhez - számolnunk kell még további kiadásokkal is.
Ezek a leggyakoribb induló költségek:
Az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó költségek:
Ezek összege bankonként és ügyletenként eltérő lehet, de összességében elérhetik a több százezer, sőt milliós tételt is. Egy ingatlan lefoglalózásakor ráadásul jellemzően a vételár 10%-át kell egy összegben kifizetni, amit sokan utalással teljesítenek – ez egy 100 milliós ingatlannál már 10 millió forint. Tehát,
többször is szükség lehet nagy összegek átutalására, aminek bizonyos bankoknál borsos költsége lehet, míg más bankok ingyen biztosítják azt.
A money.hu összegyűjtötte a bankok azon bankszámláit, amelyeknél a legolcsóbb a nagy összegű utalás.
Az alábbi bankszámláknál például díjmentes 10 millió forint átutalása, azaz tranzakciós illeték sincs, mert a bank átvállalja:
● Gránit Bajnok Plusz bankszámla
● KDB Bank Net számlacsomag (akciósan)
● UniCredit Mobil Aktív Plusz számlacsomag
Bankszámlák, amiknél csak tranzakciós illetéket kell fizetni (20.000 Ft), fizetési kérelemmel viszont díjmentes 10 millió forint átutalása:
● Erste EgySzámla Díjcsomag
● K&H minimum plusz számlacsomag (havonta 2 átutalás díjmentes e-bankon vagy mobilbankon keresztül)
● Raiffeisen Premium Banking számla (havi 1 millió forint utalása díjmentes)
Bankszámlák, amiknél a tranzakciós illetéken (20.000 Ft) felül banki díjat is fizetni kell 10 millió forint átutalása esetén:
● MBH Kedvezmény Plusz számlacsomag: 20.134 Ft utalási költség (fizetési kérelemmel: 134 Ft)
● CIB ECO Bankszámla: 25.364 Ft utalási költség
● OTP Smart számlacsomag + Tranzakciós csomag kedvezmény: 25.510 Ft utalási költség
● MagNet Diamond számlacsomag: 45.580 Ft utalási költség.