Turizmus 2.0: trendek, amelyek átformálják az utazást

Az utazási trendek világszerte folyamatosan változnak, és ezzel együtt a hazai turisztikai szokások is átalakulnak. Míg a 2000-es évek közepén a last minute utak jelentették az újdonságot, a piac motorját, ma már sokkal inkább a személyre szabott, élményalapú és rugalmas konstrukciók uralják a kínálatot. A magyar kiutaztató és belföldi turizmusban is új formátumok jelentek meg, amelyek a vendégek pénztárcájára és a szolgáltatók bevételeire is hatnak.
A last minute utak fénykora a 2000-es évek közepére esett, amikor az utazók jelentős kedvezménnyel, az indulás előtt néhány nappal foglalhattak külföldi nyaralást. Tizenöt évvel ezelőtt egy egyhetes, törökországi all inclusive nyaralás az indulás előtt egy héttel akár 30–40 százalékkal olcsóbban, 80–100 ezer forintért is elérhető volt.
Ma ez a modell már sokat veszített vonzerejéből, de nem tűnt el: a hazai kiutaztató turizmusban főként a charterjáratok üres férőhelyeinek feltöltésére szolgál, míg belföldön inkább hétvégi wellness-akciók formájában él tovább.
Ma a dinamikus árképzés és az online foglalások miatt kisebb a mozgástér, a kedvezmények is változtak: inkább 10–15 százalékosak.
A nemzetközi trendek és a digitális foglalási szokások új utazási formákat is előtérbe hoztak, a stopover egy ilyen új utazási mód. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hosszú repülőút folyamán, ahol átszáll az utas, a csatlakozó városban eltölt pár napot, gyakran kedvezményes szállással vagy programmal. A multicity jegy ugyanez, csak egy úton több város érintését kínálja, gyakran egy repülőjegy árán. Ezek a konstrukciók – főként Ázsia és Amerika felé – a magyarok, elsősorban a fiatalabb, élménykereső utazók körében is egyre népszerűbbek.
Szintén új utazási forma a „business” és „leisure” összeolvadásából született bleisure, amely olyan üzleti utakat takar, amelyeket az utazó magáncélú pihenéssel hosszabbít meg. Budapesten a konferenciaturizmus mellett egyre több vidéki szálloda is nyit a bleisure vendégek felé, extra wellness-napokkal vagy helyi gasztronómiai programokkal.
Hasonló utakat takar a Nyugat-Európában igen divatos workation, amely lényegében azt jelenti, amikor hosszabb távon távmunkát végez valaki egy nyaralóhelyről. Ezzel a lehetőséggel a távmunkára áttért vállalatok alkalmazottai közül sokan élnek. Már itthon sem a „jövő zenéje”, hiszen
a világ távmunkára legalkalmasabb városait rendszeresen rangsorolják, és az idei összesítésben Budapest a nagyon előkelő, harmadik helyen végzett, Tokio és Rio de Janeiro mögött.
Természetesen nem csak Budapest jöhet számításba: Magyarországon erre Balaton, Tokaj vagy akár Pécs is vonzó célpont a hosszabb tartózkodásra berendezkedett apartmanokkal és coworking terekkel.
A slow travel a hosszabb, elmélyült tartózkodásról szól, a helyi élmények mélyebb megismerését jelenti, míg a staycation során a nyaraló otthon marad, de helyi élményekkel tölti a szabadságot: fürdők, kulturális programok, gasztrofesztiválok. A microcation még ennél is rövidebb: 1–3 napos, jellemzően hétvégi pihenés. A belföldi turizmus számára ezek a formák nagyon jók a töltelékidőszakban, amikor a külföldi forgalom gyengébb.
A flashpacking a hátizsákos rugalmasságot prémium szolgáltatásokkal ötvözi. A fiatalabb, de már magasabb költési hajlandósággal rendelkező utazók a célcsoportja. A flashpackerek hostelek helyett butikhotelt, helyi streetfood mellett fine diningot keresnek. A magyar nagyvárosok kulturális kínálata és a borvidékek gasztroprogramjai ideális terep számukra.
A voluntourism az önkéntes munka és a turizmus ötvözete. Bár Magyarországon egyelőre kevésbé elterjedt, a környezetvédelmi projektek, például nemzeti parkok élőhely-megőrzése és kulturális fesztiválok szervezésében is kínálhatna lehetőséget a beutazó vendégeknek.
A sorozatok és filmek forgatási helyszíneinek felkeresése, azaz a set-jetting világszerte erős trend. A filmes helyszínek turizmusa Budapest és Eger vagy Sopron számára is komoly potenciált jelenthet, lévén, hogy több nemzetközi produkcióban szerepeltek az utóbbi években. Ezek tudatos turisztikai promócióval akár set-jetting utazókat is bevonzhatnák. Budapesten már elindult ilyen téren a mozgás: az itt forgatott Dűne 2. nyomán tematikus városnéző túrák indultak az érdeklődők számára.
A pandémia alatti lezárások után sokan igyekeztek bepótolni az elmaradt utakat. Bár ez az utazási roham, a revenge travel már túl van a csúcson, a kereslet bizonyos szegmensekben – főleg egzotikus és prémium utaknál – még ma is erős.
A jövő egyik fontos trendje a sustainable travel, vagyis a fenntartható utazás, amely iránt az igény folyamatosan nő. Ez olyan utazási módot takar, amelynek célja a környezeti hatások minimalizálása, a helyi közösségek támogatása és a kulturális örökség megőrzése, így biztosítva, hogy a jövő generációi is élvezhessék a desztinációkat. Ez magában foglalja az
A helyi termékek és zöld szállások választása nemcsak környezeti, de gazdasági előnyt is kínál: ezek a vendégek ugyanis hajlandók 5–10 százalékkal többet fizetni a „zöld” szolgáltatásért. Hogy már nem is annyira a jövő, mint a jelent e trend abból is látszik, hogy nemrégiben indult el Magyarország és a Közép-Kelet Európai térség első női fenntartható utazási irodája, a No Planet B – Travel with B, amelynek kiutaztatási kínálatában jelenleg Marokkó, Georgia, Zanzibár, Szaúd-Arábia és Dél-Korea szerepel, és hamarosan felkerülnek a repülésmentes európai célpontok is.