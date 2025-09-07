Turizmus 2.0: trendek, amelyek átformálják az utazást

Az utazási trendek világszerte folyamatosan változnak, és ezzel együtt a hazai turisztikai szokások is átalakulnak. Míg a 2000-es évek közepén a last minute utak jelentették az újdonságot, a piac motorját, ma már sokkal inkább a személyre szabott, élményalapú és rugalmas konstrukciók uralják a kínálatot. A magyar kiutaztató és belföldi turizmusban is új formátumok jelentek meg, amelyek a vendégek pénztárcájára és a szolgáltatók bevételeire is hatnak.

Az utazási trendek közül a last minute még él, de a stopover, a multicity és az élményalapú formák határozzák meg a piac jövőjét /Fotó: Shutterstock

Last minute – az utazási trendek éllovasa

A last minute utak fénykora a 2000-es évek közepére esett, amikor az utazók jelentős kedvezménnyel, az indulás előtt néhány nappal foglalhattak külföldi nyaralást. Tizenöt évvel ezelőtt egy egyhetes, törökországi all inclusive nyaralás az indulás előtt egy héttel akár 30–40 százalékkal olcsóbban, 80–100 ezer forintért is elérhető volt.

Ma ez a modell már sokat veszített vonzerejéből, de nem tűnt el: a hazai kiutaztató turizmusban főként a charterjáratok üres férőhelyeinek feltöltésére szolgál, míg belföldön inkább hétvégi wellness-akciók formájában él tovább.

Ma a dinamikus árképzés és az online foglalások miatt kisebb a mozgástér, a kedvezmények is változtak: inkább 10–15 százalékosak.

Stopover és multicity – több város egy úton

A nemzetközi trendek és a digitális foglalási szokások új utazási formákat is előtérbe hoztak, a stopover egy ilyen új utazási mód. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hosszú repülőút folyamán, ahol átszáll az utas, a csatlakozó városban eltölt pár napot, gyakran kedvezményes szállással vagy programmal. A multicity jegy ugyanez, csak egy úton több város érintését kínálja, gyakran egy repülőjegy árán. Ezek a konstrukciók – főként Ázsia és Amerika felé – a magyarok, elsősorban a fiatalabb, élménykereső utazók körében is egyre népszerűbbek.

Bleisure és workation – a rugalmas költésnövelők

Szintén új utazási forma a „business” és „leisure” összeolvadásából született bleisure, amely olyan üzleti utakat takar, amelyeket az utazó magáncélú pihenéssel hosszabbít meg. Budapesten a konferenciaturizmus mellett egyre több vidéki szálloda is nyit a bleisure vendégek felé, extra wellness-napokkal vagy helyi gasztronómiai programokkal.